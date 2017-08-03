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    Украина в ООН: оружие в Донбасс попадает из соседнего государства

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (85)

    (обновлено: )24812
    В заявлении украинской делегации в СБ ООН говорится, что в Донбасс из России было передано, в частности, "более 400 боевых танков, 840 бронетранспортеров, 200 многоразовых ракетных комплексов".
    Заседание СБ ООН. Архивное фото
    REUTERS Adrees Latif

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Незаконные вооруженные формирования в Донбассе получают оружие из РФ, заявила украинская делегация на заседании Совета безопасности ООН.

    Текст заявления опубликован на сайте Постоянного представительсва Украины в ООН.

    "Международный режим, призванный прекратить поставки оружия террористам, сталкивается с проблемой, когда государства, которые должны его соблюдать, на самом деле нарушают свои международные обязательства и обещания", — говорится в заявлении.

    Встреча нормандской четверки в Берлине Архивное фото
    Michael Kappeler / POOL / AFP
    Токсичный формат. О перспективах встречи "нормандской четверки"

    Украинская делегация отметила, что одним из таких наиболее красноречивых случаев в наше время является "продолжающийся поток на оккупированные территории на востоке Украины всех видов систем оружия из соседнего государства".

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    "Более 400 боевых танков, 840 бронетранспортеров, 200 многоразовых ракетных комплексов, 730 артиллерийских систем и 400 единиц ПВО было предоставлено террористическим организациям" — подчеркивается в заявлении.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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