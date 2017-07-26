Без оружия никуда. В метро Киева у мужчины изъяли пистолет с патронами

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КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. В метрополитене Киева у одного из пассажиров изъяты пистолет и шесть патронов, снаряженных резиновыми пулями, сообщила в среду пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины.

"Работники полиции в метрополитене во время проверки документов у 32-летнего жителя Киевской области обнаружили под курткой на ремне и изъяли устройство, похожее на пистолет, и шесть патронов, снаряженных резиновыми пулями калибра 9 миллиметров. Изъятые вещественные доказательства направили для проведения экспертизы", — говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчина рассказал, что пистолет нашел возле транспортной остановки, поэтому документов на него нет. Полиция возбудило дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее глава Министерства юстиции Павел Петренко заявил, что Украина пока не готова к легализации ношения населением огнестрельного оружия, этот вопрос требует широкого общественного обсуждения.