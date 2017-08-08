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    Угрожали оружием. В Ужгороде на мужчину напали с пистолетом

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    По данным полиции, возле одного из магазинов в Ужгороде произошла драка, в ходе которой неизвестные угрожали мужчине оружием. По словам заявителя, пистолет мог был применен к нему и его семе.
    Пистолет. Архивное фото
    Пресс-служба Нацполиции

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Драка произошла в Ужгороде в ночь на вторник, в ходе инцидента неизвестные угрожали мужчине оружием, сообщает Управление полиции Ужгорода и Мукачево.

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    "На Гагарина возле магазина "Зина" драка. Прибыв на место, патрульные обнаружили мужчину, который сообщил, что двое неизвестных, у одного из которых было оружие, которое он держал в руках во время словесной перепалки с заявителем, по мнению заявителя, мог применить к нему и его семье", — пишет karpatnews.in.ua.

    Сообщается, что неизвестные скрылись, однако полиция обнаружила их по ориентировке. 

    После этого неизвестные скрылись на улице Гагарина в направлении улицы Лаврищева. В ходе проверки у одного из мужчин на поясе за спиной был найден предмет, похожий на пистолет.

    Ранее сообщалось, что в Ужгороде мужчина с ножом ограбил валютчика на миллион гривен.

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