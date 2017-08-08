Угрожали оружием. В Ужгороде на мужчину напали с пистолетом

Пресс-служба Нацполиции

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Драка произошла в Ужгороде в ночь на вторник, в ходе инцидента неизвестные угрожали мужчине оружием, сообщает Управление полиции Ужгорода и Мукачево.

"На Гагарина возле магазина "Зина" драка. Прибыв на место, патрульные обнаружили мужчину, который сообщил, что двое неизвестных, у одного из которых было оружие, которое он держал в руках во время словесной перепалки с заявителем, по мнению заявителя, мог применить к нему и его семье", — пишет karpatnews.in.ua.

Сообщается, что неизвестные скрылись, однако полиция обнаружила их по ориентировке.

После этого неизвестные скрылись на улице Гагарина в направлении улицы Лаврищева. В ходе проверки у одного из мужчин на поясе за спиной был найден предмет, похожий на пистолет.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде мужчина с ножом ограбил валютчика на миллион гривен.