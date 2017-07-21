Это Украина, но где украинский? О венгерских селах Закарпатья

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РИА Новости Украина

Как только я попала в деревню Попово Береговского района Закарпатской области, сразу же зазвенел телефон – пришло сообщение: "Добро пожаловать в Венгрию!" Удивляюсь – да как же в Венгрии, когда украинские земли?!, пишет Анна Пука.

Иду по улице – а люди, как принято в маленьких городках и поселках, приветствуют друг друга. То ли "Циа", то ли "Сиа" – не разберу. Отвечаю на их венгерский "привет" громким "Дай Бог счастья!", а поповцы смотрят на меня удивленно и моргают, как будто впервые такое приветствие слышат.

Бейло Нодь, землеуправитель Поповского сельского совета, объясняет мне: "В нашем селе более 800 жителей. Но тех, кто знает и понимает украинский, можно на пальцах рук пересчитать".

У сельского совета, как и у школы и других государственных учреждений, рядом реют два флага – украинский и венгерский. Богослужение в местной реформаторской церкви проводится на венгерском, обучение в школе и в детском саду – тоже. Украинский в школах учат, но наравне с английским, как иностранный.

"После окончания средней школы ученики поступают в венгерские университеты, а некоторые — в немецкие, - рассказывает Ева Хорват, секретарь сельского совета соседнего села Шом. — В украинские не идут, потому что им трудно сдать ВНО по украинскому языку наравне с украинцами. Я мама школьника, и вижу, что одного-двух уроков по украинскому языку и литературе недостаточно для высокого балла, еще и практики совсем нет. Между собой и дома со своими семьями все общаются на венгерском. 90% населения нашего села – венгры. Украинские семьи заселились только в 2002 году после наводнения".

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В Шоми и церковь, и школа, и детский сад – все на венгерском. А к Шомовскому сельскому совету принадлежит еще одно село – Каштаново, где проживает более 270 украинцев, которые ходят в храм УПЦ Киевского Патриархата. Из украинских учебных заведений есть только начальная школа…

При поступлении в венгерские вузы местные легко сдают вступительные экзамены и даже проходят по рейтингу на бюджетную форму обучения, получают стипендию. Эти слова подтверждает и Бейло Нодь из села Попово. Добавляет: дети учатся по всей Европе, а также едут на заработки, аж в Англию. Правда, есть и те, кто после окончания средней школы остаются работать в родном селе.

Венгерские закарпатцы переезжать из украинских этнических земель за границу не собираются. Да и зачем? Им и здесь хорошо. Их никто не притесняет, не запрещает их язык, религию, обычаи и традиции. Живут себе, как у Бога за пазухой, еще и венгерское правительство всячески их поддерживает.

Золотая табличка при входе в Поповский сельский совет гласит: "Модернизация здания осуществлена при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Венгрии в 2012 году". Местным предпринимателям здесь венгры дают средства для развития своего бизнеса. Такая помощь достигает 200 000 гривен. Одно из условий договора – составитель должен прожить на территории Закарпатья не менее пяти лет. Поэтому венгерское правительство активно развивает украинские села с венгерским населением, как свои.

…Мне было немного странно и одновременно приятно видеть, как венгерская власть заботится о своих гражданах, независимо от того, где они живут. Но есть на этих землях украинская власть? После поездок по этим землям у меня на этот вопрос нет утвердительного ответа.