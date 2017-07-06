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    Общество

    На Закарпатье улицу Бандеры переименовали в честь Любомира Гузара

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    Также вместо улицы Романа Шухевича в городе теперь будет улица покойного предстоятеля Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого.
    Любомир Гузар
    facebook.com/olexandr.homenyuk

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Мукачевский горсовет в Закарпатской области принял решение переименовать улицу имени Степана Бандеры в честь покойного главы Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара, сообщается на сайте городского совета.

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    "Учитывая просительное письмо священника Успенского греко-католического Собора, декана Мукачево ставрофорного протоиерея Иосифа Ловски… депутатами решено улицу Степана Бандера переименовать на улицу Любомира Гузара", — говорится в сообщении городского совета.

    Также вместо улицы Романа Шухевича в городе теперь будет улица покойного предстоятеля Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого.

    Сообщается, что, рассмотрев обращение главы общественной организации "Союз Чернобыль Украины" Алексея Товчка с просьбой увековечить память митрополита Андрея Шептицкого, назвав его именем одну из улиц города, "депутатами решено улицу Романа Шухевича переименовать в улицу Андрея Шептицкого".

    Напомним, бывший предстоятель УГКЦ Любомир Гузар умер 31 мая. 

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