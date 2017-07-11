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    Общество

    Пограничники задержали в Закарпатье 16 нелегалов из Вьетнама

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    В Погранслужбе сообщили, что задержанных доставили в пограничное отделение, после установления личности они будут привлечены к административной ответственности.
    Задержание нелегалов из Вьетнама
    dpsu.gov.ua

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Пограничники задержали в Закарпатской области 16 нелегалов из Вьетнама, сообщила во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

    "Сообщение о движении неизвестных в пограничной зоне украинские пограничники получили от словацких правоохранителей. Всего были задержаны 16 граждан Вьетнама, из которых 12 мужчин и четыре женщины. Все они направлялись через лесную местность вне пунктов пропуска в направлении украинского-словацкой границы", — говорится в сообщении.

    dpsu.gov.ua
    Задержание нелегалов из Вьетнама

    По данным ведомства, у всех задержанных не было при себе никаких документов, они сообщили, что являются гражданами Вьетнама. Правоохранители доставили нарушителей в пограничное отделение, после установления личности задержанных они будут привлечены к административной ответственности по статье "Нарушение или попытка нарушения государственной границы".

    Ранее официальный представитель Пограничной службы подпоручик Агнешка Голиас сообщила, что в 20016 году в Польшу въехали около 10 миллионов граждан Украины. При этом на 45% увеличилось количество украинцев, прибывающих в Польшу воздушным транспортом.

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