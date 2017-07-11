Пограничники задержали в Закарпатье 16 нелегалов из Вьетнама

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Пограничники задержали в Закарпатской области 16 нелегалов из Вьетнама, сообщила во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Сообщение о движении неизвестных в пограничной зоне украинские пограничники получили от словацких правоохранителей. Всего были задержаны 16 граждан Вьетнама, из которых 12 мужчин и четыре женщины. Все они направлялись через лесную местность вне пунктов пропуска в направлении украинского-словацкой границы", — говорится в сообщении.

dpsu.gov.ua Задержание нелегалов из Вьетнама

По данным ведомства, у всех задержанных не было при себе никаких документов, они сообщили, что являются гражданами Вьетнама. Правоохранители доставили нарушителей в пограничное отделение, после установления личности задержанных они будут привлечены к административной ответственности по статье "Нарушение или попытка нарушения государственной границы".

Ранее официальный представитель Пограничной службы подпоручик Агнешка Голиас сообщила, что в 20016 году в Польшу въехали около 10 миллионов граждан Украины. При этом на 45% увеличилось количество украинцев, прибывающих в Польшу воздушным транспортом.