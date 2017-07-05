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    Россия

    Пернатые нелегалы. Украинец пытался провезти 51 попугая в Россию

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    Ростовские пограничники сообщили, что пресекли незаконный ввоз партии живых попугаев на территорию России. Птицы после проверки были переданы "в безвозмездное пользование" местному зоопарку.
    Попугаи. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 июл – РИА Новости Украина, Иван Капустин. Российские пограничники передали в зоопарк Ростова-на-Дону 51 попугая, которых изъяли у гражданина Украины, сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области.

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    "Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области передали представителям ростовского городского зоопарка в безвозмездное пользование 51 пернатого нелегала. Ранее на российско-украинской границе ростовскими пограничниками был пресечен незаконный ввоз на территорию России партии живых попугаев", — пояснил собеседник агентства.

    Он добавил, что птицы находились в картонных коробках, обтянутых сетчатой тканью. Гражданин Украины пытался пересечь с попугаями границу в обход установленного пункта пропуска, документов на птиц у него не было. Попугаев доставили в городскую ветеринарную станцию для дальнейшего карантинирования. После тщательной проверки птиц их передали на постоянное место жительство в зоопарк.

    Ранее украинские пограничники совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали на границе с РФ украинца, пытавшегося вывезти из России в Украину взрывчатку и боеприпасы.

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