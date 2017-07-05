Пернатые нелегалы. Украинец пытался провезти 51 попугая в Россию

КИЕВ, 5 июл – РИА Новости Украина, Иван Капустин. Российские пограничники передали в зоопарк Ростова-на-Дону 51 попугая, которых изъяли у гражданина Украины, сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области.

"Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области передали представителям ростовского городского зоопарка в безвозмездное пользование 51 пернатого нелегала. Ранее на российско-украинской границе ростовскими пограничниками был пресечен незаконный ввоз на территорию России партии живых попугаев", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что птицы находились в картонных коробках, обтянутых сетчатой тканью. Гражданин Украины пытался пересечь с попугаями границу в обход установленного пункта пропуска, документов на птиц у него не было. Попугаев доставили в городскую ветеринарную станцию для дальнейшего карантинирования. После тщательной проверки птиц их передали на постоянное место жительство в зоопарк.

Ранее украинские пограничники совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали на границе с РФ украинца, пытавшегося вывезти из России в Украину взрывчатку и боеприпасы.