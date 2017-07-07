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    На Закарпатье горят туристические базы

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    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары (82)

    (обновлено: )36913
    Как отметили в пресс-службе ГСЧС, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет, ликвидация пожара продолжается. Число турбаз, территория которых охвачена огнем, не уточняется.
    В Закарпатье горят турбазы
    пресс-служба ГСЧС

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Пожар возник на территории баз отдыха в населенном пункте Солотвино в Закарпатской области, спасателям удалось локализировать его на площади 480 квадратных метров, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    "Седьмого июля в 06.44 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в трех деревянных зданиях баз отдыха, расположенных в поселке городского типа Солотвино Тячевского района… По предварительным данным, в зданиях находились около 70 отдыхающих, которые покинули помещения самостоятельно. Пожар локализован в 08.40 на площади 480 квадратных метров", — говорится в сообщении.

    пресс-служба ГСЧС
    В Закарпатье горят турбазы

    Как отметили в пресс-службе, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет, ликвидация пожара продолжается.

    Число турбаз, территория которых охвачена огнем, не уточняется.

    Смотрите также — Масштабный пожар в Хмельницком: работа спасателей

    Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что сообщили что спасатели в Николаевской области почти по всему региону ликвидируют масштабные пожары на открытых территориях, "их количество бьет все рекордные показатели".

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