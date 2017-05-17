В Тернопольской области произошла потасовка между верующими УПЦ КП и МП

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. В Тернопольской области произошли столкновения между представителями Московского и Киевского патриархатов, сообщает пресс-служба полиции области.

"Представители религиозной общины Киевского патриархата пришли к сельскому храму и, предъявив устав о перерегистрации общины, пытались войти внутрь для богослужения. По их словам, предыдущий староста отказался предоставлять ключи от дверей церкви, поэтому они взломали замок. На входе преградой стал священник Московского патриархата. Его оттеснили", – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что потасовки конфликтующих сторон произошли 15 мая, в полицию обратился настоятель церкви Святых апостолов Петра и Павла, которая расположена в селе Кинаховцы, и сообщил о том, что "прихожане православной церкви Киевского патриархата повредили его одежду, сломали замки входных дверей и проникли в церковь".

В настоящее время представители УПЦ КП опечатали храм. Ночью, чтобы предотвратить столкновения, церковь охраняют сотрудники полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст.126 УК Украины (умышленное нанесение удара, побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекли телесных повреждений).

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области захвачен храм УПЦ МП.