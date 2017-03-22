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    Вилкул vs украинский язык: в Раде произошла новая стычка

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    В Верховной Раде в среду произошел очередной инцидент в связи с выступлением народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула на русском языке.
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    Так, в зале произошла перепалка после того, как Вилкул в своем выступлении перешел с украинского на русский язык. В то же время депутаты ряда фракций начали требовать, чтобы он использовал украинский язык, однако Вилкул отказался.

    Смотрите также: Сражение с языком: в Раде произошла стычка из-за выступления на русском

    В свою очередь первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко обратилась к Вилкулу с просьбой не провоцировать коллег и выступать на украинском языке с трибуны парламента.

    Напомним, это уже не первая стычка в Раде вокруг выступления Вилкула на русском.

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