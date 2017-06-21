На Закарпатье горит мусорная свалка

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. В Закарпатской области в селе Дубровка Иршавского района горит мусорная свалка, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Информация о пожаре поступила сегодня утром, его общая площадь составляет около 100 кв. метров.

"К тушению были привлечены 15 спасателей и 3 единицы специальной техники, и бульдозер. Работы по тушению пожара продолжаются. Травмированных и погибших в результате происшествия нет. Причина пожара сейчас устанавливается", — говорится в сообщении.

В конце мая 2016 года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. В связи с закрытием свалки власти Львова до сих пор не могут решить проблемы с вывозом мусора.

Читайте также — Гастроли львовского мусора по стране: селяне обещают поджигать мусоровозы

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что из-за гибели людей на Грибовицкой свалке к уголовной ответственности будут привлечены как руководители КП "Збиранка", так и должностные лица Львовского горсовета. В свою очередь мэру Львова Андрею Садовому могут объявить о подозрении.