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    На Закарпатье горит мусорная свалка

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (319)

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    К тушению были привлечены 15 спасателей и 3 единицы специальной техники, и бульдозер. Работы по тушению пожара продолжаются. Травмированных и погибших в результате происшествия нет. Причина пожара сейчас устанавливается.
    На Закарпатье горит мусорная свалка
    Пресс-служба ГСЧС Закарпатской области

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. В Закарпатской области в селе Дубровка Иршавского района горит мусорная свалка, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Информация о пожаре поступила сегодня утром, его общая площадь составляет около 100 кв. метров.

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    "К тушению были привлечены 15 спасателей и 3 единицы специальной техники, и бульдозер. Работы по тушению пожара продолжаются. Травмированных и погибших в результате происшествия нет. Причина пожара сейчас устанавливается", — говорится в сообщении.

    В конце мая 2016 года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. В связи с закрытием свалки власти Львова до сих пор не могут решить проблемы с вывозом мусора.

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    Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что из-за гибели людей на Грибовицкой свалке к уголовной ответственности будут привлечены как руководители КП "Збиранка", так и должностные лица Львовского горсовета. В свою очередь мэру Львова Андрею Садовому могут объявить о подозрении.

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