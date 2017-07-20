"Нафтогаз" необоснованно получает субвенции из бюджета - Корольчук

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

"Нафтогаз" ожидал повышения цены на газ для населения на 19%.

Однако 19 июля Кабмин на своем заседании утвердил финансовый план предприятия на 2017 год без этого повышения.

Каких изменений ожидать в вопросе ценообразования на газ, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Спочатку говорили про можливе підвищення ціни на 93 копійки за куб, проте Кабмін вирішив обійтися без цього підвищення. На вашу думку, чому?

— Виключно політичне рішення, яке зумовлено тим, що є невдоволення серед населення, воно з кожним роком все більше наростає, не всі люди можуть оформити субсидію. Особливо в останні півроку ми побачили дуже багато відмов, тобто там фактично діє правило, що якщо навіть за два місяці заборгованість невелика, то споживач не може на неї претендувати, на субсидію, тому є острах з боку уряду, з боку політичних сил, що це може викликати певний неспокій серед населення. Це перший момент. А другий момент, треба розуміти, що насправді вимога "Нафтогазу" підвищити ціну на 20%, на 19%, округлимо, вона стосувалася газу, який видобувається в Україні. І це вже давня суперечка про те, що насправді це завищена ціна на газ, і ці гроші поки що фактично йдуть на утримання "Нафтогазу" як структури, плюс на виплату подальших платежів до бюджету. Тому підвищення внутрішньої ціни на газ, який видобувається в Україні, воно не обґрунтовано. Мається на увазі те, що вона прив'язана до вартості імпортного газу. Тому що, як відомо, є рішення уряду, що вартість газу, яку оплачує населення, на сьогодні у нас це 6 900 гривень, вона розраховується від вартості газу на німецькому хабі, але сьогодні там ціна на газ вже далеко не 180 доларів, як це було прописано в минулому році у рішенні Кабміну. Вона сьогодні становить фактично більше 200, в середньому по року більше 240 доларів.

До речі, і "Нафтогаз" у своєму фінплані вказав таку ціну, таку вартість газу середню: 245 доларів. Відповідно, це би мало дати ціну на газ далеко навіть не… 8 000 гривень майже, якби підвищили на 19%, то для населення би зросла ціна десь в середньому від 6 900 гривень до 8 000 гривень, от така була б ціна. А вона мала би бути така ціна сьогодні, якби ми дійсно жили в умовах ринку, якби всі ці заяви, рішення Кабміну, заяви "Нафтогазу" мали би якийсь зв'язок з реальністю, якби вони відповідали би дійсності, то ціна була би вже переглянута давно. Ще в кінці 2016 року, і тим паче вже от в першому і другому кварталі цього року, і вона би становила для населення десь в районі 9 000 гривень, навіть більше, можливо до 10 000 гривень. Тому що ціна на реверсний газ, на імпортний газ, який ми купуємо в Європі, в європейських постачальників, вона десь в середньому коливається в районі 240-250 доларів, тому насправді є просто штучне стримування підвищення ціни на газ, оцей момент перший я пояснив, що є певний острах політичних сил, уряду, що населення буде приведене в невдоволеність.

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Плюс, непідвищення ціни на газ показує те, що насправді ринку газу немає. Те, що нам от успішно декілька років розповідають і в "Нафтогазі", і в уряді, а його немає, тому що фактично уряд в ручному режимі, ми побачили сьогодні, він сам регулює. Ага, ми хочемо підвищити — підвищили. Не хочемо підвищувати — не підвищимо. Плюс, до речі, важливий момент цікавий: проявилось те, що «Нафтогаз» настільки нахабний, мало того що вони вимагали підвищити ціну на газ, який видобувається в Україні, необґрунтовано, тобто там собівартість ж низька видобутку газу. Так вони ще чесно визнають в фінплані, що є енергосубвенції на 46 мільярдів гривень, і вони їх отримують також, фактично, з бюджету, тобто держава за "Нафтогаз" платить компенсацію населенню, от у виді цих субсидій. Не "Нафтогаз" платить, а бюджет. А "Нафтогаз" платить високу зарплату Коболєву. Ми всі знаємо, там майже 1,5 мільйона доларів на рік у нього зарплата. Це більше ніж по 150 000 в місяць доларів. Він фактично може здійснювати різного роду закупівлі поза тендерами, тобто це все, на жаль, не дуже добре. Як ми часто чуємо, що там будуть проведені реформи, прозоро, є ефективна діяльність, а насправді ефективної діяльності немає, є бюджет просто України, тобто всі українці, які платять податки, от вони і платять. Всім іншим — субсидії. А "Нафтогаз" залишається в стороні, і він цього не платить. А раніше, три роки тому, саме "Нафтогаз" платив ці субсидії, і він ніс це навантаження, тому не можна було говорити про якісь супер-прибутки "Нафтогаз", про супер-зарплати, далекі від ринкових. Тобто до певної міри ми бачимо просто продовження такої… дуже дивної, насправді, ситуації навколо "Нафтогазу". Я думаю, що з часом ми все одно побачимо розслідування, до речі, вони тривають, ГПУ і СБУ так само проводить розслідування, я думаю, що це просто чекає свого часу. Це питання в політичній площині лежить, і закупка реверсного газу, і встановлення ціни для внутрішніх споживачів, там також є порушення, тому що, повторююсь, ціна на власний видобуток газу, вона нижча, і ті кошти, які отримує зверх цього "Укргазвидобування", вона їх поки не використовує. Тому все це питання, я думаю, до правоохоронних органів треба скеровувати.

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Скільки ми самі видобуваємо? Звідки, в яких об'ємах газ ми купуємо?

— У тому фінплані сказано, що для споживачів так званої соціальної категорії, це населення і теплокомуненерго, піде майже 19 мільярдів кубометрів газу. У цілому державна компанія "Укргазвидобування", видобуває 15 мільярдів кубометрів газу. Плюс ще майже два мільярди кубометрів видобуває "Укрнафта", також яка сьогодні знаходиться під контролем держави, ми знаємо, що групу "Приват" Ігоря Коломойського звідти витіснили, грубо кажучи. Тобто це ще 17 мільярдів. От десь два мільярди кубометрів газу треба ще докупити за кордоном. Чи в Росії, чи в ЄС, ми зараз в ЄС купуємо, і все. Тобто фактично це невеликий відсоток, який не буде суттєво впливати на ціну на газ для населення. Тобто вона не мала би бути 6 900 гривень. Повторююсь, якщо раніше навіть саме "Укргазвидобування" державна компанія визнавала, що їх влаштовує ціна 3 500 гривень. Ось ця ціна, яку в принципі мало би максимально платити населення. Максимально, наголошую. Тому що в принципі можна було би повернутися, і такі думки є, і вони розглядаються, до градації, тобто все-таки щоб були групи, які платять, як раніше було, пам'ятаєте, до 2 500 кубів, від 2 500 до 6 000 кубів споживання, і від 6 000 та вище. Тому що в принципі це в нинішніх умовах відсутності газового ринку, наголошую, це ефективний метод. Скажімо так, обліку, розрахунку за газ, а не так, що встановили єдину ціну на газ для населення і промисловості, наголошую на цьому, єдину ціну на газ для населення і промисловості, і в результаті у нас населення сьогодні платить нижчу ціну, ніж промисловість. Чому? Тому що є державне регулювання, грубо кажучи, є ручне регулювання, скажімо так, ніякого ринку немає.

Тобто до наступного перегляду фінплану "Нафтогазу" підвищення не буде, а вже потім підвищення буде обов'язково?

— Ні, не факт. Я думаю, що, скоріше за все, це питання також буде обговорено далі ще ближче до жовтня, і не виключено, що все ж таки підвищення може відбутися, тобто в тому числі для населення, але знову ж таки, це лежить в площині сьогодні політичної сфери, тому що я кажу, ціна завищена, відповідно уряд і політичні кола і так бачать, що серед населення є невдоволення, тому ризикувати, грати в російську рулетку, в даному випадку у вигляді підвищення тарифів на газ, і тим самим ще більше збурювати невдоволення, я думаю, ніхто не хоче, тому, я думаю, воно з'явиться в певній політичній площині це питання і воно дійсно може бути ухвалено, це підвищення. Тому що по нашим всім правилам, які ми ухвалили, це закон про ринок природного газу, ціна має бути підвищена.

Напомним, эксперт по энергетике Александр Харченко в эфире "ГС" заявил, что правительство не ведет работу с населением по повышению энергоэффективности и ждет, что проблемы долгов за газ решатся сами собой.

Ранее эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире "ГС" разъяснил, при каких условиях возможен прозрачный тариф в платежках на отопление, и что делать потребителям, если поставщик услуг завышает суммы.