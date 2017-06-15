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    Bloomberg: борьба в "Нафтогазе" и восстановление Украины

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    "Нафтогаз" долгое время был маркером украинской политической и экономической траектории, пишут мировые СМИ. Насколько справедливы эксперты, утверждающие, что после Майдана компания стала воплощением всех старых советских болезней, охвативших Украину?
    НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Инвесторы, которые стремятся оценить температуру в потоке украинских реформ, могут сделать плохие выводы, если посмотрят на государственную энергетическую компанию "Нафтогаз", борьба за контроль в которой разоблачает препятствия, на которые наталкиваются более широкие усилия по очистке посткоммунистической экономики, пишет Bloomberg, напоминая, что доходы компании росли после того, как правительство Владимира Гройсмана устранило ценовые субсидии, а новый менеджмент принялся работать над улучшением финансовой эффективности. 

    "Однако последние попытки привить компании более жесткое корпоративное управление столкнулось с сопротивлением со стороны чиновников, которые стремятся сохранить ниточки связи между доходами компании и собственным кошельком. Завязалась вражда между чиновниками и иностранными кредиторами. И от того, кто победит, "в значительной мере будет зависеть будущее всей страны", — говорится в статье.

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    Агентство напоминает, что "Нафтогаз" долгое время был маркером украинской политической и экономической траектории. 

    "После свержения президента Виктора Януковича компания стала воплощением всех старых советских болезней, которые охватили Украину: от неэффективности до кумовства и коррупции. Через три года после проевропейской революции в стране, компания стала одним из примеров успешно проведенных изменений, которые, правда, все еще можно перечеркнуть". На кону миллиарды долларов финансирования от Запада и стратегия экономического возрождения, от которой зависит привлечение инвестиций в времена, когда конфликт в Донбассе остается тлеющим, говорится в публикации.

    "Существует сопротивление, оно забирает много энергии и вредит желанию нового менеджмента "Нафтогаза" и международных финансовых организаций продолжать толкать изменения вперед", — заявил управляющий директор ЕБРР Фрэнсис Малиж, чей банк предоставил "Нафтогазу" кредит в размере 300 миллионов долларов. 

    "Это флагманская реформа. Она на радаре у всех", — добавил он.

    "Послереволюционные проблемы в "Нафтогазе" возникли в 2016 году, когда правительство неожиданно решило установить прямой правительственный контроль над транспортной ветвью компании — "УкрТрансГазом". ЕБРР и Всемирный банк выступили против, заявив, что разделение добычи, доставки и продажи газа в украинской корпорации ставит под удар заем на 800 миллионов долларов. Правительство отступило", — напоминает агентство.

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Но так называемое "расчленение" начнется в этом году. "Нафтогаз" подписал соглашение с PwC Polska в понедельник о помощи в отделении его транспортной ветки так, чтобы это соответствовало требованиям Евросоюза.

    "Последний шторм начался вокруг независимого наблюдательного совета "Нафтогаза", который поглощает власть менеджмента и правительства для усиления корпоративного управления. Позиции членов совета пересматриваются ежегодно. В это же время, большинство иностранных директоров угрожают увольнением после того, как их попросили подать электронные декларации, с помощью которых в Украине пытаются искоренить коррупцию среди чиновников", — говорится в статье.

    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
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    "Правительство уверяет, что решит проблему и настаивает, чтобы государственные компании использовали лучшие европейские практики. В свою очередь, руководство "Нафтогаза", которое укрепило свою позицию после важной судебной победы над российским "Газпромом" в прошлом месяце, обвиняет власть в том, что она идет против рекомендаций "Организации экономического сотрудничества и развития" относительно корпоративного управления", — пишет Bloomberg.

    Председатель наблюдательного совета Пол Варвик видит аппетит к реформам, но он не ждет, что корыстные круги так просто сдадутся. 

    "Можно сказать, что сейчас делается два шага вперед, два шага назад, а после того все же один шаг вперед", — сказал он. 

    "Нам нужно усилить наши усилия, чтобы провести изменения как можно скорее", — добавил Варвик.

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