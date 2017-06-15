Bloomberg: борьба в "Нафтогазе" и восстановление Украины

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Инвесторы, которые стремятся оценить температуру в потоке украинских реформ, могут сделать плохие выводы, если посмотрят на государственную энергетическую компанию "Нафтогаз", борьба за контроль в которой разоблачает препятствия, на которые наталкиваются более широкие усилия по очистке посткоммунистической экономики, пишет Bloomberg, напоминая, что доходы компании росли после того, как правительство Владимира Гройсмана устранило ценовые субсидии, а новый менеджмент принялся работать над улучшением финансовой эффективности.

"Однако последние попытки привить компании более жесткое корпоративное управление столкнулось с сопротивлением со стороны чиновников, которые стремятся сохранить ниточки связи между доходами компании и собственным кошельком. Завязалась вражда между чиновниками и иностранными кредиторами. И от того, кто победит, "в значительной мере будет зависеть будущее всей страны", — говорится в статье.

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Агентство напоминает, что "Нафтогаз" долгое время был маркером украинской политической и экономической траектории.

"После свержения президента Виктора Януковича компания стала воплощением всех старых советских болезней, которые охватили Украину: от неэффективности до кумовства и коррупции. Через три года после проевропейской революции в стране, компания стала одним из примеров успешно проведенных изменений, которые, правда, все еще можно перечеркнуть". На кону миллиарды долларов финансирования от Запада и стратегия экономического возрождения, от которой зависит привлечение инвестиций в времена, когда конфликт в Донбассе остается тлеющим, говорится в публикации.

"Существует сопротивление, оно забирает много энергии и вредит желанию нового менеджмента "Нафтогаза" и международных финансовых организаций продолжать толкать изменения вперед", — заявил управляющий директор ЕБРР Фрэнсис Малиж, чей банк предоставил "Нафтогазу" кредит в размере 300 миллионов долларов.

"Это флагманская реформа. Она на радаре у всех", — добавил он.

"Послереволюционные проблемы в "Нафтогазе" возникли в 2016 году, когда правительство неожиданно решило установить прямой правительственный контроль над транспортной ветвью компании — "УкрТрансГазом". ЕБРР и Всемирный банк выступили против, заявив, что разделение добычи, доставки и продажи газа в украинской корпорации ставит под удар заем на 800 миллионов долларов. Правительство отступило", — напоминает агентство.

Но так называемое "расчленение" начнется в этом году. "Нафтогаз" подписал соглашение с PwC Polska в понедельник о помощи в отделении его транспортной ветки так, чтобы это соответствовало требованиям Евросоюза.

"Последний шторм начался вокруг независимого наблюдательного совета "Нафтогаза", который поглощает власть менеджмента и правительства для усиления корпоративного управления. Позиции членов совета пересматриваются ежегодно. В это же время, большинство иностранных директоров угрожают увольнением после того, как их попросили подать электронные декларации, с помощью которых в Украине пытаются искоренить коррупцию среди чиновников", — говорится в статье.

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"Правительство уверяет, что решит проблему и настаивает, чтобы государственные компании использовали лучшие европейские практики. В свою очередь, руководство "Нафтогаза", которое укрепило свою позицию после важной судебной победы над российским "Газпромом" в прошлом месяце, обвиняет власть в том, что она идет против рекомендаций "Организации экономического сотрудничества и развития" относительно корпоративного управления", — пишет Bloomberg.

Председатель наблюдательного совета Пол Варвик видит аппетит к реформам, но он не ждет, что корыстные круги так просто сдадутся.

"Можно сказать, что сейчас делается два шага вперед, два шага назад, а после того все же один шаг вперед", — сказал он.

"Нам нужно усилить наши усилия, чтобы провести изменения как можно скорее", — добавил Варвик.