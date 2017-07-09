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    Тиллерсон в Киеве встретился с главой "Нафтогаза"

    Тема:

    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (33)

    (обновлено: )12101
    Со стороны Украины на встрече было четыре представителя по теме энергетики, реформы правоохранительных органов, борьбе с коррупцией, экономике и инвестициям.
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллеросон в Киеве встретился в воскресенье с главой "Нафтогаза Украины" Андреем Коболевым и представителями Украины в сфере энергетики, экономики и борьбы с коррупцией.

    Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Петра Порошенко
    УНИАН
    Радушная встреча: переговоры Порошенко и Тиллерсона

    Об этом сообщил депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

    "Только что закончилась встреча с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Тиллерсон показался очень прагматичным, жестким и удивил вниманием к деталям. Встреча состоялась перед встречей господина Тиллерсона с президентом Украины Петром Порошенко. Со стороны Украины было четыре представителя по теме энергетики, реформы правоохранительных органов, борьбе с коррупцией, экономике и инвестициям…. На встрече были также глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, Дарья Каленюк (руководитель Центра противодействия коррупции)", — написал Найем на своей странице в Facebook.

    По его словам, все спикеры говорили о важности помощи со стороны США в реформах, но указывали на необходимость более жестких требований к украинскому правительству и президенту страны по конкретным реформам, в конкретных сферах.

    facebook.com/Mustafanayyem
    Рэкс Тиллерсон в Киеве встретился с главой "Нафтогаза"

    "Я просил лишь одного: перестать играть в завуалированные формы и говорить с лидерами Украины прямо. Сейчас это критично важно. Уверен, господин Тиллерсон услышал мнение украинских реформаторов, и ему есть, о чем говорить с Петром Порошенко", — добавил Найем.

    Напомним, в воскресенье Тиллерсон пребывает с рабочим визитом в Киеве, где встретился с президентом страны Петром Порошенко. 

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