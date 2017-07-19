Финплан "Нафтогаза": власти обещают исключить статью о подорожании газа

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Финансовый план Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" будет доработан и из него будет исключена статья о повышении на 19% цены на газ для населения на следующий отопительный сезон, поскольку в таком шаге нет необходимости.

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Об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик после заседания правительства в среду, передает УНИАН.

"Министерство выступило категорически против (повышения цен на газ для населения — Ред.), для этого есть все основания. Сегодня в финансовый план "Нафтогаза" заложено 19% роста, но прислушались к Министерству энергетики, и будут его дорабатывать", — сказал Насалик.

Ранее сообщалось, что в среду, 19 июля, Кабинет министров Украины утвердил финансовый план Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" на 2017 год. Решение было принято в ходе заседания правительства единогласно.