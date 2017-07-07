Марунич: за прямые поставки газа от "Нафтогаза" люди заплатят больше

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) выдала лицензию ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Укрианы", на поставки природного газа конечным потребителям, сообщается на сайте регулятора. 100% ООО “ГКНУ” принадлежит “Газ Украины”, дочерней компании НАК “Нафтогаз Украины".

Ранее главный коммерческий директор “Нафтогаза Украины” Юрий Витренко сообщил, что “Нафтогаз Украины" предложил Кабинету министров Украины возложить на компанию функции поставщика газа населению в рамках механизма специальных обязательств (PSO).

"Попытки НАК "Нафтогаз Украины", его компании ООО "ГК Нафтогаз Украины" напрямую продавать газ населению – не что иное, как отход от задекларированной реформы газового рынка. Ни о какой конкуренции речь идти попросту не может, "Нафтогаз" банально пытается выдавить из рынка сбытовые газовые компании, которым он ранее продавал газ, для того чтобы занять их место. С кем будет после этого конкурировать "Нафтогаз" или ООО "ГК Нафтогаз Украины" остается спросить у руководителей данных госкомпаний", — написал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич на своей странице в Facebook.

Более того, отмечает эксперт, необходимо понимать, что в настоящее время "Нафтогаз" в процессе реализации газа взымает торговую надбавку в размере 2%, не предоставляя при этом никаких услуг. "Данные средства идут на содержание самой компании, в частности на выплату высоких заработных плат персонала. Как сообщали СМИ, официальная зарплата руководителя компании А. Коболева составляет около 2 млн. грн. в месяц", — пишет Марунич.

Удивляет эксперта и выбор компании, обратившейся за лицензией.

"Она создается на базе ликвидируемой с 2012 года "дочки" "Нафтогаза" — "Газ Украины". Именно ДК "Газ Украины" до 2012 года осуществляла реализацию газа из ресурсов "Нафтогаза" конечным потребителям, в основном предприятиям теплокоммунэнерго и промышленности. Основаниями для принятия решения о ликвидации было сокращение ненужных посредников при продаже газа "Нафтогазом" и оптимизация сбытовой цепочки. Получается, что спустя пять лет, в ходе нового этапа "решительных реформ" на газовый рынок возвращается тот самый ненужный посредник. Нужен этот посредник лишь для решения вопросов непосредственно самого "Нафтогаза". Дело в том, что после решения Стокгольмского арбитража и урегулирования отношений в газовой сфере с Россией потребность в НАК “Нафтогаз Украины” попросту отпадает. Особенно после 2019 года, когда закончится действие большинства контрактов. Именно поэтому руководство ищет любые возможности для сохранения доминирующего положения НАК “Нафтогаз Украины”, игнорируя основополагающие принципы функционирования рынка природного газа в государствах-членах ЕС", — поясняет Марунич.

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Эксперт обратил внимание, что сейчас руководство "Нафтогаза" говорит о том, что газ при прямых поставках населению станет дешевле. "Однако для создания полноценной системы сбыта "Нафтогазу" потребуется реализовать масштабный комплекс мероприятий по обеспечению продаж: набор персонала, организация работы, создание системы сбора платежей и взыскания долгов. В конечном итоге, издержки на данные мероприятия будет переложены на конечного потребителя, что приведет к росту торговой наценки, вместо заявленного ее снижения топ-менеджерами "Нафтогаза". И "облагодетельствованное" население будет платить больше", — прогнозирует Марунич.