Землянский: "Нафтогаз" оставит Киев без горячей воды до зимы

Анна Лаба, РИА Новости Украина

"Киевтрансгаз" во вторник полностью остановил газоснабжение столичной ТЭЦ-6, которая обеспечивает теплоэнергией (горячей водой и отоплением) районы Оболонь, Троещину, Радужный и Воскресенский массивы, сообщили в пресс-службе ПАО "Киевэнерго".

Всего в зоне теплоснабжения ТЭЦ-6 находится 3 тысячи 138 объектов, из них — 2 тысячи 142 жилых домов, 39 медицинских заведений, 164 детсада и 670 ведомств. Основная причина прекращения газоснабжения на теплоисточники Киева — накопленные государством и потребителями долги за услуги теплоснабжения.

"Горячей воды не будет до начала отопительного сезона. Исходя из антисоциальной политики, которую проводит НАК "Нафтогаз Украины" по отношению к украинским потребителям, в данном случае отключение от газа ТЭЦ-6 укладывается в логику событий, и это нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим. Это было вполне ожидаемо, поскольку нынешнее руководство "Нафтогаза" поставило перед собой цель — создать бизнес, в первую очередь, а не социально ориентированную компанию. А как мы знаем, в бизнесе все средства хороши, не брезгуют ничем, и в данном случае интересы киевлян находятся на 28-ом месте в приоритетах руководителей НАК "Нафтогаз Украины", - сказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в комментарии РИА Новости Украина.

При этом, по его словам, причины отключения от газа абсолютно объективны, но они не стали сюрпризом для "Нафтогаза".

"Это — накопившаяся задолженность и по субсидиям, и потребителей, и водоканалов. И для "Нафтогаза" это не является каким-то откровением: состояние расчетов известно всем участникам рынка, всем игрокам. По большому счету, это шантаж Киевской городской государственной администрации, шантаж "Киевэнерго" "Нафтогазом". В чем причина таких действий, сказать сложно, потому что долги — лишь предлог, поскольку задолженность не сегодня возникла и это повсеместное явление и есть все предпосылки к тому, что она будет увеличиваться. Тот уровень тарифов, который есть на сегодня, просто не позволяет вести нормальные расчеты людям самостоятельно, а государство просто не имеет этих средств — субсидии на бумаге присутствуют, а по факту по субсидиям идет достаточно серьезная задолженность со стороны государства. Отсюда и возникают эти долги, и перед НАК "Нафтогаз" в том числе, поскольку в этой цепочке задействованы практически все компании", — пояснил эксперт.

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