"Нафтогаз" ожидает повышения цены на газ для населения

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Компания "Нафтогаз Украины" с октября ждет повышения цены на газ для населения на 18,84% или на 931 гривну за 1 тыс. куб. м до 5 тыс. 873 грн за 1 тыс. куб. м без налога на добавочную стоимость, передают "Українські новини".

Как говорится в финансовом плане компании на 2017 год, который сегодня был вынесен на обсуждение Кабмина, цена реализации природного газа для потребителей, в отношении которых Кабинетом Министров возложено специальное обязательство (ПСО, тарифы для населения), до 1 октября соответствует текущим ценам, а с 1 октября увеличена на 19% до 5 тыс. 873 гривен/тыс. куб. м без НДС.

Отмечено, что цена на реализацию природного газа потребителям, в отношении которых не возложено спецобязательство, устанавливаются компанией самостоятельно.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может не выдать национальному нефтегазовому холдингу "Нафтогаз Украины" следующий транш на закупку газа, если до конца июля не будет принят финансовый план и не будут определены показатели деятельности наблюдательного совета госкомпании.