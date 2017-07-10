"Нафтогаз" заявил об угрозе срыва получения кредита на покупку газа

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может не выдать национальному нефтегазовому холдингу "Нафтогаз Украины" следующий транш на закупку газа, если до конца июля не будет принят финансовый план и не будут определены показатели деятельности наблюдательного совета госкомпании, заявил в понедельник журналистам глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Можем констатировать, что прогресс выполнения плана (реформы "Нафтогаза" – ред.) очень низкий. Работа практически была остановлена. Мы уже получили предупреждение от ЕБРР, который сообщил, что если до конца июля не будет принят финплан "Нафтогаза" и не будут приняты показатели деятельности набсовета, то следующего транша на финансирование покупки газа может не быть", – приводит слова Коболева УНИАН.

Правительством Украины был принят план реформирования корпоративного управления "Нафтогаза", согласно которому в деятельность компании не допускается вмешательство со стороны органов власти, политических партий и общественных организаций. В рамках реформы набсовету постепенно планируется передать полномочия утверждения стратегии, бизнес-плана, назначения и увольнения правления и определения зарплаты руководителей, контроля ключевых затрат, ответственности за внутренний и внешний независимый аудит.

Вместе с тем, реализация данной реформы затягивается, в апреле ЕБРР заявлял, что задержка с реформированием "Нафтогаза" и отставка независимых членов его набсовета может осложнить возможность дальнейшей финансовой поддержки компании. В "Нафтогазе" также заявляли, что обеспокоены существенным риском непринятия законодательных актов и решений, предусмотренных в правительственном плане действий по реформе корпоративного управления "Нафтогаза".

В середине июня Кабмин сообщил, что Украина и ЕБРР заявили, что усилят сотрудничество в сфере реформы корпоративного управления и реализации муниципальных проектов, такая договоренность была достигнута во время встречи украинского премьера Владимира Гройсмана с первым вице-президентом ЕБРР Филиппом Беннетом.

В 2015 году "Нафтогаз Украины" и ЕБРР подписали соглашение о предоставлении кредита на 300 миллионов долларов на закупку газа Украиной в 2015 году. Позже "Нафтогаз" сообщил, что закупил в ЕС на средства ЕБРР около 1,7 миллиарда кубометров газа. Компания воспользовалась возобновляемой кредитной линией также при подготовке к отопительному сезону в 2016 году. Теперь компания снова намерена закупать газ за счет этого кредита.