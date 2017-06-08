Официальных шансов защитить себя становится меньше – Лосовский

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Свободный доступ к оружию в Украине — спорный вопрос. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, для принятия соответствующего закона существует много препятствий. В первую очередь, это случаи применения оружия без соответствующего закона.

Таким образом, для принятия закона о свободном доступе к оружию, необходимо учесть, чтобы оружие, по словам Авакова, не попало в руки людей "с нестабильной психикой, преступников, людей с зависимостями и с психическими расстройствами".

Ранее глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что депутаты готовят законопроект о свободном обращении оружия в Украине. И уже осенью он может быть внесен в Верховную Раду.

Возможен ли в Украине свободный доступ к оружию, прокомментировал юрист, адвокат Евгений Лосовский в эфире радиостанции Голос Столицы.

Можете объяснить, в чем разница между легализацией оружия, свободным обращением и свободным доступом к оружию?

— Прежде всего, у нас легализирована ситуация по получению оружия. Единственное, что она определена по категориям. То есть оружие для охотничьих целей, для самообороны, оно не может быть короткоствольным, есть определенная длинна ствола, оно не может быть автоматическим, таким, как многие образцы короткоствольного оружия. И, соответственно, этим же и определен порядок его выдачи. И инструкция МВД про порядок использования огнестрельного оружия. Насколько я помню, ей лет уже, наверное, 15-20, оно абсолютно не учитывает реалии сегодняшнего дня. Это именно о легализированном оружии.

О порядке ношения. Как таковой, у нас не рассмотрен вопрос в законодательстве, то есть это закон об оружии должен определять порядок открытого, скрытого ношения. Но это уже подкатегория, главный вопрос — возможность получения короткоствольного оружия. А уже вопрос открытого или скрытого ношения, и соответственно, порядка хранения — это уже подвопросы. Они уже не настолько существенны, как вопрос именно разрешения, получения гражданами оружия. Но вы знаете, самый важный вопрос, он касается моментов разрешительной системы, это интересно, каким образом МВД и, соответственно, некоторые комитеты, которые в данном случае могут выносить закон об оружии на рассмотрение ВР, определяют процентное отношение. Кто же все-таки опрашивает граждан? И в данном случае я думаю, что многие даже не подозревают, что они вошли в какое-либо процентное отношение за или против легализации короткоствольного оружия. Тут большой вопрос.

Если, допустим, будет принято решение о легализации оружия, каким образом помешать распространению нелегального оружия?

— На самом деле, лукавят и представители МВД по одной причине, что будет бесконтрольная выдача оружия. На самом деле, это их задача. И их задача — не только борьба с преступностью, но и прежде всего, согласно всем законодательным актам, это профилактика преступлений. Поэтому в данном случае ссылка на то, что психически нестабильные, а также зависимые от алкоголя будут иметь доступ к оружию, неуместна. На самом деле, вопрос только в одном, то есть признают де-факто МВД, что мы не можем контролировать порядок определения данных граждан. Не можем также контролировать порядок их использования после приобретения ими данного оружия. То есть профилактика, если коротко, на сегодняшний момент, выпадает. Это раз.

Второе, на сегодняшний момент де-факто у нас владеет огромное количество людей короткостволом. И на самом деле, из официально зарегистрированного оружия любой вменяемый гражданин понимает, что есть баллистические экспертизы, есть лаборатории, в которых хранятся образцы гильз и, соответственно, пуль. Нельзя применять с криминальной какой-либо целью, потому что это однозначно указывает на вас. Поэтому вывод следующий. На самом деле, ситуация политическая по решению или не решению выдачи оружия. Тем более, ситуация показывает, с моими коллегами, с которыми я часто встречаюсь из США, Европы, которые занимаются этими вопросами там, то в процентном отношении применения официально зарегистрированного оружия равно практически нулю. И преступность там гораздо ниже. Поэтому дабы не обсуждать вопрос именно порядка, я хотел сказать, порядок существует, причем травматическое оружие, то есть те же короткостволы травматические, они выдаются с таким же порядком, чтобы все граждане понимали, точно так же, как и охотничье нарезное оружие. Тем более, травмоопасность как охотничьего оружия, как короткоствола, в данном случае отнюдь не меньше, часто и больше. Поэтому процедура давно существует, процедура определения медицинская тоже существует. Другой момент, что там много коррупционной составляющей. Но, думаю, многие буду согласны на некоторые многочисленные процедуры для получения короткоствольного оружия. И о следующем. На самом деле, все факты, которые происходили в последнее время в городе Киеве, говорят о следующем. Что применения оружия в уголовных целях, в криминальных, отнюдь не уменьшается, только увеличивается. Поэтому шансов защитить себя все меньше и меньше. Мы должны сделать это только сами.

Не получиться ли так, что после легализации оружия правоохранители будут гораздо меньше внимания обращать на людей с пистолетами, которые демонстрируют их в повседневной жизни?

— Да, конечно, процентное отношение возрастет, и соответственно, сотрудникам полиции будет гораздо сложнее определять и выявлять незарегистрированное оружие. Но если честно скажем, на сегодняшний момент они тоже этого сделать не могут. Дабы номера каким-либо образом проверить в картотеке, при наличии разрешения, на самом деле очень многие не смогут этого сделать. Могут же существовать какие дубликаты, скажем так, под стволы, которые официально выданы. Также документы могут быть под граждан, назовем так, их двойниками. Но это слишком сложно.

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На самом деле, применение огнестрельного оружия в криминальных целях — это слишком сложная ситуация. Поэтому бояться того, что все-таки будут применять легализированное оружие для каких-либо целей, — это вопрос случайности и эмоциональной составляющей. А она гораздо меньше, чем, с целью конкретной, каких-либо заказных убийств, например. Поэтому вывод один. На самом деле, вопрос работы полиции по контролю и выявлению. Этим необходимо заниматься. То есть участковый, на сегодняшний момент патрульный должны знать на участке, кто в данном случае по данному адресу зарегистрировал оружие, определить его хранение. В данном случае, определять его психотип. Это на самом деле, серьезный кусок работы, который мы потеряли, который был у нас до 90-ых годов. И профилактика работала очень хорошо. А теперь о следующем. На самом деле, МВД боится одного. В данном случае правомерного использования гражданами оружия. Потому что абсолютно пойдет статистика по защите своего дома, жилища и родных. Вы себе представьте, на сегодняшний момент при применении вами даже охотничьего зарегистрированного оружия позиция в том, что вы абсолютно обойдетесь без уголовного преследования, каких-либо, как минимум, условных сроков, стремиться к нулю. Единственный есть факт недавно, когда мужчина защитил свою семью, ему вручили грамоту. Потому что данные граждане находились в розыске и были опасными преступниками. Но если, не дай Бог, на чье-то жилище или на вас лично в вашем жилище будет кто-то посягать, но эти люди не находились в розыске, не привлекались к уголовной ответственности по серьезным преступлениям, у вас однозначно будут проблемы. Таким образом, представляя, что в данном случае возрастет процент взломов, краж, разбойных нападений, все прекрасно понимают, что это ровным счетом до первого выстрела. Как только остановят кого-либо, будет все дальше и дальше. Суды, я скажу вам более того, не готовы, потому что закона об оружии, как такового, нет, определить меры необходимые защиты — это очень субъективно. Поэтому на самом деле это социальный бунт, попросту говоря. Потому что при первом же факте, когда поймут, что можно защищать, начнутся вопросы, связанные уже с правовым рассмотрением в судах уголовных дел. Вот где будет проблема.

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Изменилось ваше отношение к легализации оружия за последнее время? На этот вопрос в эфире "ГС" ответили радиослушатели.

Игорь, Киев: Для того, чтобы гражданин Украины применил оружие, необходимы соответствующие навыки, реакция и, скорее всего, преступник в большинстве случаев отберет это оружие. А также участятся случаи неправомерного применения оружия, поэтому я категорически против легализации в наших сегодняшних условиях. Я только за то, чтобы развивать наши правоохранительные органы, давать им большие полномочия и сделать более серьезным закон в отношении преступников, совершающих убийства, насилие и вооруженные ограбления. Я за то, чтобы вернуть высшую меру наказания, как это делается в развитых странах.

Святослав: Я считаю, что необходимо разрешить ношение огнестрела. Кроме всего прочего, у меня есть короткоствольное оружие дома. Я считаю, что это необходимость в наше время. И, в принципе, получение его на данный момент регламентировано. Предусмотрены все абсолютно моменты, по поводу получения и проведения проверок в отношении того, кто получает оружие. Так что, в принципе, проблем на данный момент в его получении нет.

Я адвокат, и поэтому по роду деятельности у меня есть возможность получения огнестрельного оружия. То есть согласно закону «Об адвокатуре», адвокат имеет право на ношение, хранение огнестрельного оружия. Я проходил специальную подготовку. Но, к сожалению, у нас по законодательству не регламентировано обязательное ее прохождение. Это была моя собственная инициатива.

Олег: Автомобиль является тоже средством опасности. Мы проходим определенные курсы, определенные учимся определенным навыкам. И при утверждении закона, почему бы не утвердить подобную вещь тоже. Люди должны уметь пользоваться, должны знать, как защититься от нападающего.

Дмитрий, Киев: Я бы хотел привести такое сравнение, когда некоторые наши депутаты выступали за разрешение вывоза леса-кругляка. Да, аргументируя это тем, что так он же и так вывозиться в черную, давайте разрешим вывозить лес-кругляк, и он будет вывозиться не десятками тонн, а тысячами тонн, например. Так же и по оружию. Как люди говорят, что оно же везде есть, у нас АТО, очень много нелегального черного оружия. Давайте разрешим оружие, тогда его будет не 100 тысяч единиц, короткоствольное, я имею в виду, а миллион единиц.

Анатолій: Зараз ми говоримо про технічні питання. Основне питання — чи довіряє влада людям. Як влада реалізує наші права на життя і на самозахист. Та влада, яка вкрай корумпована, яка страшенно боїться відповідальності за свої діяння, ніколи не дозволить людям носити, мати зброю для самооборони. Тому що вона, безумовно, буде повернута в бік такої антинародної влади.

Ранее эксперт по оружию Юрий Минкин в эфире "ГС" отметил, что Украина 25 лет живет без закона об оружии, все регулируется ведомственными инструкциями.

Также эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире заявил, что право на наградное оружие имеют только военные.