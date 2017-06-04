Шабовта: свободное обращение оружия в Украине нужно урегулировать

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Депутаты готовят законопроект о свободном обращении оружия в Украине. Эту информацию сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский. Нацполиция В Украине уже граната — оружие пролетариата

Он выразил надежду, что осенью нардепы уже внесут соответствующий законопроект о свободном обращении оружия в стране, и готов его подписать. Депутат отметил, что в этом законопроекте нужно определить те категории людей, которым можно предоставлять право на короткоствольное оружие. В частности, это должны быть те люди, которые без замечаний служили в армии, Нацполиции или в СБУ.

Возможность внедрения в Украине свободного обращения оружия в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

(текст публикуется на языке оригинала)

Законопроект про вільний обіг зброї дійсно вже восени можуть ухвалити депутати? Вільний обіг зброї можливий в Україні?

— Я хотів би зразу визначити, що, мабуть, термін "вільний обіг зброї" є не зовсім точним, оскільки, ви самі казали, що ідея і головна мета закону — саме визначити ті категорії громадян і ті умови, за яких вони можуть мати право на придбання короткоствольної вогнепальної зброї – це перше. По-друге, сама ідея і необхідність такого закону вже багато років обговорюється і в кулуарах Верховної Ради, і в професійних колах правоохоронної системи. На жаль, не завжди знаходилось порозуміння навколо цієї теми, і, якщо зараз дійсно станеться так, що це стане волею наших народних депутатів, мені здається, що це буде крок в розвитку демократії в нашій державі.

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На вашу експертну думку, хто має право носити короткоствольну зброю в Україні? Хто матиме таке право?

— Я переконаний у тому, ми говоримо про короткоствольну вогнепальну зброю, що депутати передбачать, в першу чергу, вік має бути не менше 21 року. Мабуть, будуть дійсно враховуватись досвід служби, тобто право отримати дозвіл на придбання зброї такої будуть мати люди, які вже мали досвід зі зброєю. А з іншого боку, є абсолютно очевидні речі, які будуть виключати такі категорії, як люди з психікою травмованою, з якимись вадами, які не дозволяють їм фізично, психічно користуватись такою зброєю. І, в тому числі, це люди, які мають за плечима якісь злочини, карну відповідальність, зрозуміло, що таким людям, мабуть, закон не буде передбачати право отримання дозволу на ліцензію.

Що треба зробити, як процесуально організувати, щоб убезпечити себе від таких моментів?

— Насправді прийняття такого закону передбачає неймовірну низку нових нормативних рішень, роботу в самому суспільстві, оскільки це дуже непроста проблема, і ми розуміємо, що наявність зброї в суспільстві, з одного боку, нібито необхідна, а з іншого боку, вона становить повну загрозу саме громадському спокою і порядку. Але з іншого боку, мені здається, що наша українська держава, на жаль, дуже не довіряє самому суспільству, громадським організаціям. Ми в своїх фахових колах багато разів казали, що навести лад, щоб не отримували хибні довідки, щоб у нас психічнохвора людина за гроші не змогла отримати таку довідку в лікаря, тут в першу чергу саме громадські інститути, громадські організації могли би надати підтримку і правоохоронній системі, і самій державі в тому, щоб все ж таки закон був прозорим, і щоб він, саме головне — працював.

Більше консультацій, більше спілкування і більше довіри один до одного і з боку держави, і з боку громадських організацій?

— Відкритості, звичайно так.

Які законодавчі нюанси повинні бути враховані для того, щоб не було зловживань зброєю? Канал Kyiv Operativ на Youtube На месте взрыва гранаты в офисе "Конгресса украинских националистов"

— Треба буде переглядати і низку наших кодексів, які стосуються права на використання зброї, відповідальності за неправомірне використання, треба буде навіть вчити і переглядати нормативні регулювання діяльності слідства нашого, тому що, на жаль, може і правоохоронна система зловживати, і коли, можливо, навіть виправдане буде використання зброї, будуть намагатись це якось деформувати. Тобто це настільки багатостороння проблема, що її двома, навіть, трьома реченнями не опишеш, але, я думаю, що головне, щоб був початок, а вже суспільство зможе напрацювати всі необхідні рішення, в тому числі і на рівні законодавчому, аби у нас не було того безглуздя, коли нагородну зброю нормально носять наші депутати, стріляють з неї і все таке інше. Я думаю, що ці проблеми ми зможемо якось вижити зі свого життя.

Тобто у будь-якому випадку слід чекати до осені, коли депутати ухвалять відповідний законопроект, а вже по тому будуть ухвалюватися відповідні акти?

— Мені, знаєте, складно коментувати, чесно кажучи, розуміючи ту політичну силу, яку представляє, наприклад, сам Пашинський, можливо, з його боку це якийсь популізм. Хоча, повторюсь, що самі розмови навколо необхідності цього закону давно точаться, але з іншого боку літо – це завжди було літо, відпочинок такої бурної парламентської діяльності, а з осені починаються якісь вкидання якихось законопроектів, можливо, це і станеться.

Ранее эксперт по оружию Юрий Минкин в эфире "ГС" отметил, что Украина 25 лет живет без закона об оружии, все регулируется ведомственными инструкциями.

Также эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире заявил, что право на наградное оружие имеют только военные.