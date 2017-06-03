наверх
03.06.201701:51
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Осенью Рада подготовит законопроект о свободном обращении оружия - нардеп

    0

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Законопроект о свободном обращении оружия в Украине будет подготовлен уже осенью, заявил. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
    Фото со сттраницы Оксаны Блищик в Facebook
    Заказное убийство или перестрелка? Инцидент с Осмаевым, опрос юристов

    "Моя позиция достаточно четкая. Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что первый шаг надо делать. Определить те категории людей, которым мы не боимся давать короткоствольное оружие: люди, которые без замечаний служили в армии, люди, которые без замечаний служили в Нацполиции, в СБУ", — сказал Пашинский в эфире "5 канал".

    Он также выразил надежду, что осенью нардепы внесут этот законопроект. 

    Отметим, что тема ношения огнестрельного оружия актуализировалась в украинском обществе после покушения на чеченского добровольца ВСУ Адама Осмаева.

    В Киеве в четверг, 1 июня, из пистолета был ранен Адам Осмаев, который ранее обвинялся в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина. По данным полиции, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ несколько раз выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в горбольницу №17.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Покушение на Адама Осмаева. На фото - Александр Дакар (Артур Денисултанов-Курмакаев)
      Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
      Интернет
      Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
      Бойцы добробатов в здании Киевсовета, 1 июня 2017
      "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве
      Президент США Дональд Трамп
      Парижское соглашение по климату: минус США