Осенью Рада подготовит законопроект о свободном обращении оружия - нардеп

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Законопроект о свободном обращении оружия в Украине будет подготовлен уже осенью, заявил. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

"Моя позиция достаточно четкая. Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что первый шаг надо делать. Определить те категории людей, которым мы не боимся давать короткоствольное оружие: люди, которые без замечаний служили в армии, люди, которые без замечаний служили в Нацполиции, в СБУ", — сказал Пашинский в эфире "5 канал".

Он также выразил надежду, что осенью нардепы внесут этот законопроект.

Отметим, что тема ношения огнестрельного оружия актуализировалась в украинском обществе после покушения на чеченского добровольца ВСУ Адама Осмаева.

В Киеве в четверг, 1 июня, из пистолета был ранен Адам Осмаев, который ранее обвинялся в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина. По данным полиции, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ несколько раз выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в горбольницу №17.