Вооруженная реальность: оружия стало больше, чем украинцев

Дмитрий Дзыговбродский, для РИА Новости Украина

Кто-то в 2017 году понимает, для чего и с кем воюет Украина c 2014 года? Нет, различные киевские журналисты, эксперты, государственные чиновники, политики могут день за днем, час за часом находить оправдания для войны, которая длится и длится — они за счет войны живут. Но кто-то из граждан понимает, для чего все это? В чем цель? Почему по всей Украине день за днем взрываются гранаты и звучат выстрелы?

Война — это древняя сущность. Они никогда не живет в одной области, в одном районе, в одном городе. Для нее не существует границ. Если впустить ее в страну, она заглянет в каждый уголок. Если дать ей волю, она заглянет в каждый дом, в каждую семью. Люди на Украине просто забыли, что такое война. Слишком уж много десятилетий прошло.

Посмотрите заголовки СМИ – разве можно было представить еще в 2012-2013 годах, что по всей Украине будут находить гранаты, как будто это какой-то фрукт, произрастающий на всей территории страны.

26 марта в Запорожье, на детской площадке школы в Хортицком районе обнаружили гранату РГД-5. Об этом сообщила пресс-офицер патрульной службы города Юлия Шеймухова.

22 марта в пгт Орелька Лозовского района Харьковской области в результате взрыва РГД-5 гранаты погиб один человек, еще двое госпитализированы с ранениями.

21 марта ночью в Харькове неизвестный бросил в помещение аптеки гранату РГД-5.

18 марта в Обухове Киевской области мужчина бросил гранату в витрину торгового заведения, где находился нелегальный игорный клуб.

28 февраля в Виннице произошел взрыв гранаты в помещении центра лазерной косметологии.

27 февраля в Чернигове мужчина открыл стрельбу по полицейским и взорвал гранату — это происходило во время задержания в жилом доме по адресу улица Старобелоусская.

20 февраля в Киеве, на Крещатике, на фильтрационном посту полицейские задержали мужчину с боевой гранатой РГД-5.

13 февраля в Днепропетровске 43-летний местный житель взорвал гранату в кафе и погиб на месте происшествия.

13 февраля в Киеве, на Печерске, перед входом в ресторан взорвалась граната.

13 февраля в Ровенской области, в кафе поселка Квасилов, взорвалась граната, пострадали шесть человек.

12 февраля во Львове, в 9 часов, во дворе на ул. Городоцкой, 173, произошел взрыв, гранату бросили во двор из окна.

Это всего лишь последний месяц! А до него вот уже два года, неделя за неделей, происходит примерно то же самое.

Украина превратилась в популярный фильм "Свадьба в Малиновке". По улицам гуляют коллективы попандопуло, в красивых красных штанах, в фуражках, тельняшках, с маузерами на ремне и карманами полными гранат. Гранатами они готовы решить все проблемы. И возмущение от низких цен, и недовольство взглядами прохожие, и злость от неустроенности и безработицы — гранаты они сеют, как доброе и вечное.

То, что ушло с территории Украины в 1922 году, вернулось. Война всегда готова вернуться.

Не зря в июле 2013 году в селе Малиновка Харьковской области установили памятник герою фильма Попандопуло. Сто лет прошло – все вернулось.

И подзабытые рецепты снова ожили в памяти народа. Не удивляйтесь, если ваш сосед кусты роз поливает машинным маслом, а не водой.

Это со стороны выглядит, как оригинальный сценарий фильма о современном Махно или об атамане Грициане Таврическом. Но вот жить в таком фильме неуютно и страшно.

Где в следующий раз вы встретите гранату? В детском саду, куда утром поведете ребенка? В парке, когда будете гулять там с любимым человеком? Утром в подъезде, где проживают ваши соседи-бизнесмены? На работе, потому что ваш сотрудник решил приобрести этот "полезный" предмет? В лесу, на дороге, в транспорте?

Реальность жестока. И особенно она жестока во время войны. Это понимали те, кто прошел Гражданскую войну, Первую и Вторую мировую войну. Когда-то Эрнест Хемингуэй оставил грозное напоминание читателям будущих поколений: "Мир убивает самых добрых, и самых нежных, и самых храбрых без разбора. А если ты ни то, ни другое, ни третье, можешь быть уверен, что и тебя убьют, только без особой спешки".

Но его не услышали. Ни в Европе, ни в Украине.

Людям раз за разом приходится платить высокую цену за опыт – что такое мир, и что такое война.

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