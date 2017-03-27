Эксперт: без оружия в Службе финрасследований не будет рэкета

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Для того, чтобы в Украине заработала Служба финансовых расследований, необходимо буквально полгода. Но сначала нужно принять соответствующий законопроект. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк. Он отметил, что сейчас соответствующий законопроект одобрили в Кабмине, но впереди его ждет обсуждение в Национальном совете реформ, затем — в комитете Верховной Рады, и только после этого — в самом парламенте.

Комментируя создание нового ведомства, директор Института социально-экономических трансформаций Илья Несходовский в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказал, каким образом можно не допустить, чтобы СФР занималась рэкетом.

"Почему это не будет рэкетом? Поскольку, как уже неоднократно указывалось, отсутствует оружие. Налоги с оружием в руках не собирают, налоги собирают с помощью анализа договоров, с помощью экономических расчетов, с помощью получения соответствующей информации из различных баз данных, их сопоставлением, и на основе этого определяется, насколько существует риск того, что конкретный субъект предпринимательской деятельности уклоняется от уплаты налогов", — отметил эксперт.

По его словам, только таким образом можно добиться, чтобы давление на добросовестных плательщиков налогов было бы сведено до нуля.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что Служба финансовых расследований должна появиться в Украине в следующем году, она придет на смену налоговой полиции.