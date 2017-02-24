Проблемы налоговой милиции не в законодательстве, а в кадрах - эксперт

УНИАН

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс, которыми облегчила жизнь наследникам и окончательно отказалась от налоговой милиции. В частности парламент упростил оформление наследства для ближайших родственников наследодателя, которые имеют право на наследство. И в этом же законе депутаты отклонили норму о восстановлении налоговой милиции.

Какие функции будет выполнять финансовая полиция, которую хотят создать вместо налоговой милиции, рассказала старший юрист юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Инна Рудник в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Законопроект, в основном, возлагает на финансовую полицию те же функции, которые есть в налоговой милиции. Те проблемы, которые есть на данный момент в налоговой милиции, они возникли не из-за проблемного законодательства, потому что и на данный момент законодательство выписано достаточно хорошо, а из-за проблем в кадрах. И есть надежда на то, что при создании финансовой полиции будет качественный подбор кадров, после этого качественный контроль, мониторинг деятельности государственных служащих, привлечения их к ответственности и именно поэтому мы сможем избежать и рейдерских атак, и любых других правонарушений со стороны представителей государственной власти", — считает эксперт.

Ранее данная правка спровоцировала скандал в стенах ВР. Так, спикер парламента Андрей Парубий перед рассмотрением законопроекта №0940 предоставил слово главе Комитета по вопросам налоговой и таможенной политике Нине Южаниной ("Блок Петра Порошенко"), однако группа народных депутатов, среди которых представители разных фракций, с криками "Ганьба!" заблокировали трибуну, заявив о нарушении Регламента парламента. Они утверждают, что в Раде пытаются "протащить" законопроект о восстановлении налоговой милиции. Южанина, в свою очередь, отметила, что речь идет лишь о технических правках, а не восстановлении ликвидированного органа.

Также сообщалось, что у здания Рады митингуют предприниматели против возвращения налоговой милиции.