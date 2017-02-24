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    Проблемы налоговой милиции не в законодательстве, а в кадрах - эксперт

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    Старший юрист юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Инна Рудник в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявила, что есть надежда на то, что при создании финансовой полиции будет качественный подбор кадров.
    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции
    УНИАН

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс, которыми облегчила жизнь наследникам и окончательно отказалась от налоговой милиции. В частности парламент упростил оформление наследства для ближайших родственников наследодателя, которые имеют право на наследство. И в этом же законе депутаты отклонили норму о восстановлении налоговой милиции.

    У Рады протестовали против восстановления налоговой милиции
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    У Рады протестовали против восстановления налоговой милиции

    Какие функции будет выполнять финансовая полиция, которую хотят создать вместо налоговой милиции, рассказала старший юрист юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Инна Рудник в эфире радиостанции "Голос Столицы".

    "Законопроект, в основном, возлагает на финансовую полицию те же функции, которые есть в налоговой милиции. Те проблемы, которые есть на данный момент в налоговой милиции, они возникли не из-за проблемного законодательства, потому что и на данный момент законодательство выписано достаточно хорошо, а из-за проблем в кадрах. И есть надежда на то, что при создании финансовой полиции будет качественный подбор кадров, после этого качественный контроль, мониторинг деятельности государственных служащих, привлечения их к ответственности и именно поэтому мы сможем избежать и рейдерских атак, и любых других правонарушений со стороны представителей государственной власти", — считает эксперт.

    Ранее данная правка спровоцировала скандал в стенах ВР. Так, спикер парламента Андрей Парубий перед рассмотрением законопроекта №0940 предоставил слово главе Комитета по вопросам налоговой и таможенной политике Нине Южаниной ("Блок Петра Порошенко"), однако группа народных депутатов, среди которых представители разных фракций, с криками "Ганьба!" заблокировали трибуну, заявив о нарушении Регламента парламента. Они утверждают, что в Раде пытаются "протащить" законопроект о восстановлении налоговой милиции. Южанина, в свою очередь, отметила, что речь идет лишь о технических правках, а не восстановлении ликвидированного органа.

    Также сообщалось, что у здания Рады митингуют предприниматели против возвращения налоговой милиции.

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