Данилюк поблагодарил нардепов за отказ вернуть налоговую милицию

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Министр финансов Александр Данилюк поблагодарил парламент за отклонение правки по восстановлению налоговой милиции.

Ранее в четверг Верховная Рада отклонила скандальную поправку №10 в закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения наследства), приняв документ во втором чтении. Таким образом, парламент не проголосовал правку, возвращающую полномочия налоговой милиции.

"Мы работаем дальше. Законопроект о создании новой службы уже находится на последней стадии согласования коалиционного правительства. После этого он будет подан в Верховную Раду и все заинтересованные стороны смогут приобщиться к работе над ним", — написал Данилюк на своей странице в Facebook.

Вместе с тем, поправку, восстанавливающую полномочия налоговой милиции, поддержали ряд депутатов из фракций "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко", "Оппозиционный блок" и депутатских групп "Видродження" и "Воля народа".