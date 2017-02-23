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    Данилюк поблагодарил нардепов за отказ вернуть налоговую милицию

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    Как сообщил министр финансов Александр Данилюк, законопроект о создании новой службы уже находится на последней стадии согласования коалиционного правительства.
    Александр Данилюк
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Министр финансов Александр Данилюк поблагодарил парламент за отклонение правки по восстановлению налоговой милиции.

    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции
    УНИАН
    Акция под Радой против восстановления налоговой милиции

    Ранее в четверг Верховная Рада отклонила скандальную поправку №10 в закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения наследства), приняв документ во втором чтении. Таким образом, парламент не проголосовал правку, возвращающую полномочия налоговой милиции.

    "Мы работаем дальше. Законопроект о создании новой службы уже находится на последней стадии согласования коалиционного правительства. После этого он будет подан в Верховную Раду и все заинтересованные стороны смогут приобщиться к работе над ним", — написал Данилюк на своей странице в Facebook.

    Вместе с тем, поправку, восстанавливающую полномочия налоговой милиции, поддержали ряд депутатов из фракций "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко", "Оппозиционный блок" и депутатских групп "Видродження" и "Воля народа".

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