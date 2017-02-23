Как в Раде блокировали трибуну против восстановления налоговой милиции

Спикер парламента Андрей Парубий перед рассмотрением законопроекта №0940 предоставил слово главе Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нине Южаниной ("Блок Петра Порошенко"), однако группа народных депутатов, среди которых представители разных фракций, с криками "Ганьба!" заблокировала трибуну, заявив о нарушении Регламента парламента. Они утверждали, что в Раде пытаются "протащить" законопроект о восстановлении налоговой милиции.

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Южанина в свою очередь отметила, что речь идет лишь о технических правках, а не восстановлении ликвидированного органа.

Позднее Рада отклонила скандальную поправку.