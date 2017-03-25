В Запорожье на детской площадке нашли гранату

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В субботу, 25 марта, на детской площадке школы №51 в Хортицком районе Запорожья около 4 часов утра была найдена граната.

По словам пресс-офицера патрульной службы города Юлии Шеймуховой, патрульные оцепили территорию и вызвали специалистов Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, изъяли гранату и направили ее на экспертизу, сообщает УНН.

После проверки оказалось, что найдена боевая граната РГД-5 с запалом.

Сейчас правоохранителям предстоит выяснить, каким образом она оказалась в общественном месте, да еще и на детской площадке.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Житомира обнаружили гранаты, в результате чего более 600 человек были эвакуированы из общеобразовательного учреждения.