Взрыв гранаты в кафе под Ровно

Полиция Ровно опубликовала видео с места взрыва гранаты, который произошел накануне в кафе в поселке Квасилов Ровенского района.

В кафе в Ровенской области в воскресенье, 12 февраля, взорвалась граната, в результате чего пострадали 6 человек. Правоохранители установили, что трое мужчин, среди которых был находящийся в отпуске военнослужащий, в тот вечер "отдыхали в кафе и выпивали". В ходе беседы военный достал из кармана куртки гранату и начал демонстрировать его всем присутствующим. Пока мужчина крутил гранату в руках, по собственной неосторожности вытащил чеку, после чего сразу бросил ее под стол.

Правоохранители отмечают, что не могут сделать окончательных выводов относительно того, зачем военнослужащий достал гранату, поскольку сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.

Видео момента взрыва начинается я с 1.56.

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