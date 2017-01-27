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    Вероятной причиной взрыва в многоэтажке в Сумах стала граната - СМИ

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (349)

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    Как сообщила пресс-секретарь Прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, в жилом доме по ул. Холодногорской, 33, в подъезде которого произошел взрыв, в пятницу должны были устанавливать счетчик газа.
    Взрыв в многоэтажном доме в Сумах
    Facebook Виталия Гривы

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Вероятной причиной взрыва в многоэтажном доме в Сумах бала граната, пишет издание 0542.ua со ссылкой на пресс-секретаря Прокуратуры Сумской области Наталью Науменко.

    "Как сообщает с места события первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный, предварительно взорвалась граната", — заявила Науменко.

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    Она также отметила, что в жилом доме по ул. Холодногорской, 33, в подъезде которого произошел взрыв, в пятницу должны были устанавливать счетчик газа. При этом, по словам Науменко, в газовых трубах не было газа.

    Facebook Натальи Науменко
    Взрыв в многоэтажном доме в Сумах

    Как сообщало РИА Новости Украина, взрыв на ул. Холодногорская, 33 в Сумах прогремел примерно в 22:20 в четверг, 26 января.

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