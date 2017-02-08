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    КПП "Марьинка" обстреляли из гранатометов - пограничники

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    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (668)

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    Как уточнили в Государственной пограничной службе, ополченцы стреляли из стрелкового оружия и гранатометов по блокпосту, где несут службу пограничники совместно с военными.
    Контрольно-пропускной пункт Марьинка
    Ирина Геращенко/Facebook

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Контрольный пост "Марьинка" в Донбассе подвергся обстрелу со стороны ополченцев, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

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    "Контрольный пост "Марьинка" обстреляли вчера вечером незаконные вооруженные формирования. Обстрелы… вели из временно неподконтрольной территории — из населенного пункта Александровка", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, ополченцы стреляли из стрелкового оружия и гранатометов по блокпосту, где несут службу пограничники совместно с военными, гранаты разорвались за несколько десятков метров от блокпоста.

    "В результате обстрелов пострадавших нет. Пограничники в ответ огонь не открывали", — говорится в сообщении.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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