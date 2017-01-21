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    Полицейские в Москве застрелили мужчину, угрожавшего им гранатой

    (обновлено: )16
    Как сообщает пресс-служба московской полиции, правоохранители при задержании подозреваемого были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие, "в результате чего злоумышленник получил ранение, от которого скончался".
    Полиция Москвы на месте происшествия. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Московские полицейские застрелили при задержании подозреваемого в покушении на бизнесмена, мужчина угрожал правоохранителям гранатой, сообщает пресс-служба московского главка МВД.

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    Покушение на водителя Lexus произошло в среду в центре Москвы. Неизвестные выстрелили несколько раз в мужчину за рулем Lexus на Шмитовском проезде, после чего скрылись на Mercedes. Мужчина 1971 года рождения с огнестрельным ранением головы был доставлен в больницу. По данному факту было открыто дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. По данным СК, основной версией покушения является предпринимательская деятельность потерпевшего.

    "Двадцать первого января на Щелковском шоссе, при задержании подозреваемого, он оказал сопротивлении оперативникам и бойцам Росгвардии, угрожал предметом, похожим на гранату. Полицейские были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие, в результате чего злоумышленник получил ранение, от которого скончался", — говорится в сообщении.

    Напомним, на днях мужчина в Запорожье угрожал взорвать себя гранатой из-за неразделенной любви. 

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