Полицейские в Москве застрелили мужчину, угрожавшего им гранатой

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Московские полицейские застрелили при задержании подозреваемого в покушении на бизнесмена, мужчина угрожал правоохранителям гранатой, сообщает пресс-служба московского главка МВД.

Покушение на водителя Lexus произошло в среду в центре Москвы. Неизвестные выстрелили несколько раз в мужчину за рулем Lexus на Шмитовском проезде, после чего скрылись на Mercedes. Мужчина 1971 года рождения с огнестрельным ранением головы был доставлен в больницу. По данному факту было открыто дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. По данным СК, основной версией покушения является предпринимательская деятельность потерпевшего.

"Двадцать первого января на Щелковском шоссе, при задержании подозреваемого, он оказал сопротивлении оперативникам и бойцам Росгвардии, угрожал предметом, похожим на гранату. Полицейские были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие, в результате чего злоумышленник получил ранение, от которого скончался", — говорится в сообщении.

Напомним, на днях мужчина в Запорожье угрожал взорвать себя гранатой из-за неразделенной любви.