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    Дом экс-главы милиции Закарпатья обстреляли из гранатомета - СМИ

    (обновлено: )20710
    По данным СМИ, в дом Василия Варцабы стреляли дважды, попали в крышу. В результате начался пожар, который в настоящее время локализован, его ликвидация продолжается.
    На месте обстрела дома экс-главы ГУ МВД в Закарпатской области Василия Варцабы
    facebook.com/vglagola

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Неизвестные вечером в пятницу обстреляли из гранатомета дом бывшего руководителя Главного управления МВД в Закарпатской области Василия Варцабы.

    После выстрела в доме начался масштабный пожар.

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    Согласно сообщению, пожар локализован, но не ликвидирован.

    "С этим у спасателей возникли проблемы, здесь нет гидрантов, нет достаточных источников воды, поэтому им пришлось приобщать коммунальные службы, в частности машины водоканала подвозили воду для ликвидации пожара. По информации наших источников, это действительно частный дом бывшего начальника управления МВД", — сообщает 112 Украина.

    Местное издание Mukachevo.net пишет, что в дом Варцабы стреляли дважды, попали в крышу дома. На месте событий, недалеко от дома на улице Кошицкой, были обнаружены два "тубуса" от ручных гранатометов.

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    В полиции добавляют, что в момент атаки в доме находилась семейная пара, вероятно, супруги Варцабы.

    Варцаба на протяжении 2003-2004 годов возглавлял УМВД Украины в Закарпатской области. В декабре 2004 года он был уволен с этой должности, а в июне 2005 его объявили в международный розыск, несколько лет находился за пределами страны. В 2010 году Варцаба был назначен начальником управления МВД в Ивано-Франковской области, а в 2012 — снова милицию Закарпатья. В 2014 году его уволил глава МВД Арсен Аваков.

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