Эксперт: в войне БПП с Тимошенко есть два нюанса

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Фракция "Блок Петра Порошенко" требует, чтобы Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали расследование на предмет коррупции и государственной измены в отношении контракта на поставку российского газа в 2009-ом году, который был заключен с Россией премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. Об этом заявил лидер фракции БПП Артур Герасимов. Украинское фото Дело Тимошенко: пиар-война, которая ударит по власти

В ответ лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко отметила, что наказание понесет действующее руководство Украины из-за нынешней стоимости газа.

Верховная Рада во вторник, 6 июня, так и не приступила к голосованию за кандидатуру уполномоченного ВР по правам человека. Спикер Рады Андрей Парубий отметил, что НАПК пока не завершило специальную проверку кандидатов на эту должность.

НАПК передало в парламент итоги специальной проверки кандидатов на должность уполномоченного парламентом по правам человека. Об этом заявил замглавы Нацагентства Руслан Радецкий.

В понедельник, 5 июня, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия, Йемен и ряд других стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Причиной стали обвинения в поддержке террористической деятельности, в частности "Аль-Каиды" и группировки "Исламское государство".

Информационные итоги 6 июня в эфире радиостанции Голос Столицы подвел кандидат политических наук, эксперт-международник Андрей Дацюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Фракція БПП хоче, щоби антикорупційні органи перевірили контракт на поставку російського природного газу, укладений Юлією Тимошенко. Хто має рацію?

— Насправді, домовленості були для України невигідні. Це об'єктивно. Але, те, що зараз Юлію Тимошенко звинувачують, це політика і нічого, крім політики, по суті. Тому що її уже було і засуджено за перевищення повноважень ще за часів Януковича. Людину не можна засудити до кримінального покарання двічі чи тричі. Але вони намагаються зараз, представники БПП, перекваліфікувати те саме, просто з іншої сторони подивитися. Але насправді це політика, і це продовження того, що найбільша у нас зараз гостра політична боротьба йде між Юлією Тимошенко і Петром Порошенком за майбутнє крісло президента під час чи строкових, чи дострокових виборів. Але все ж таки це політична боротьба. І ще важливий момент, що питання корупції. Корупція – це отримання неправомірної вигоди, використовуючи службове положення. Потрібно в цій ситуації довести, що Юлія Тимошенко, заключивши ці угоди, отримала неправомірну вигоду.

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Це невдалий контракт, це контракт, але ми маємо розуміти, в яких умовах це було підписано. Перше, що їх потрібно було зберегтися в своєму кріслі. А друге – що тоді РФ вдавалася до газового шантажу, перекриваючи постачання газу, і зокрема, до європейських споживачів, західноєвропейських споживачів. Тоді також було інформаційне протистояння, інформаційна війна проти України. І потрібно було відновити, нормалізувати ці газові відносини. Так, договір не вдалий. Так, людина, яка підписала цей договір, може нести політичну відповідальність. Але кваліфікувати як корупцію – перше, я пояснив, чому це дуже складно. А друге – кваліфікувати як державну зраду, то так можна кваліфікувати державну зраду більшості прем’єрів часів незалежної України за їхні невдалі рішення, наприклад, які в результаті завдали шкоди Україні. Питання – чи було це вмотивовано, щоб зрадити країну, чи це було через непрофесіоналізм, чи збіг політичних обставин. Таким чином, ми можемо провести, реваншизмом зайнятися і провести перегляд багатьох питань. Зокрема, того, що Петро Олексійович Порошенко, будучи міністром економіки в уряді Азарова, нічого не зробив для того, щоби ліквідувати. Мав би відреагувати.

Але чому не відреагував?

— Тому що також він був всього міністром економіки, а там ключові питання вирішував Янукович, ключові питання вирішував Азаров. І в тій політичній кон’юнктурі міністр економіки нічого не міг зробити. Але знову ж таки, хоча б поставити це питання… Більше того, ледь не призвели до знищення України ці Харківські угоди, які були свого часу заключні Януковичем, і які продовжили, пролонгували перебування російського Чорноморського флоту в Криму, і багато інших питань. Тому тут можна підняти і питання розподілу Чорноморського флоту, і відмову від ядерної зброї, і коли ми до Будапештського меморандуму передали тактичну ядерну зброю, ще до Будапештського меморандуму, біля 2 тисяч одиниць тактичної ядерної зброї передали РФ, вивезли в РФ. При тому тактична ядерна зброя – це зброя, яка не потребує, це не шахтні установки, це та, що на літках може розміщуватися і на оперативно-тактичних ракетах. Тобто ми тоді відмовилися, ще до Будапештського меморандуму, від тактичної ядерної зброї, і це було в часи Леоніда Макаровича Кравчука.

Ми будемо спостерігати ці всі політичні звинувачення, шантаж?

— Виборча кампанія вже йде фактично, іде постійно, перманентно та боротьба за пост президента України і питання дострокових парламентських виборів, дострокових виборів в ВР насправді означає дострокові вибори президента, тому що якщо відбуваються дострокові вибори у ВР, то дуже ймовірно, що ландшафт і ситуація у ВР зміниться, і президент не матиме пропрезидентської коаліції такої, яка на сьогоднішній день є. І, судячи з останньої соціології, туди навіть можуть попасти союз "Правого сектору", "Свободи" і Білецького "Національний корпус" може попасти. Збільшить своє представництво Юлія Тимошенко, Опоблок може сподіватись на збільшення свого представництва, Ляшко також не втратить. І в цій ситуації виникає питання щодо "Народного фронту", у якого рейтинги не такі, як були на попередніх виборах.

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У контексті проведення позачергових парламентських виборів Тимошенко сказала, що готова організувати протести проти земельної реформи і переконана, що за вартість газу нинішнє керівництво України буде покарано.

— Юлія Володимирівна дуже оптимістична в цьому випадку. Тут анонсовано урядом і взагалі, що ринок землі буде для українських громадян, тобто іноземні громадяни не матимуть права купувати українську землю. Але тут є два маленькі нюанси. Перше, що який може бути ринок землі, якщо пенсіонери, які мають земельні паї, мають пенсію по 30-40 доларів США, до 50 доларів, до півтори тисячі гривень пенсію, і просто наші можновладці будуть скупати тисячами гектарів землю по дві тисячі, наприклад, за гектар чорнозему. І в результаті це будуть свого роду в наших українських умовах цей ринок буде дискримінаційний переважно, тому що переважна більшість українських громадян, які знаходяться, за даними ООН, за межею бідності, вони не зможуть придбати собі землю. Землю зможуть лише продати і невеличка частина суспільства зможе придбати сотні, тисячі гектарів землі, це перше питання. А друге питання – це питання агрохолдингів, які можуть бути резидентами України, це українські компанії, але можуть мати зарубіжний капітал або зарубіжні інвестиції, і в результаті вони також можуть мати певні земельні угіддя.

СМС від слухача: "Громадяни інших держав не зможуть придбати землю… Багато панів вже побавилися громадянством і канули в Лету".

— У нас особливість є, у нас деякі народні депутати, деякі можновладці, як виявилося, приклад з Насіровим, мають декілька громадянств, декілька паспортів. Річ в тому, що ми вже обговорювали питання того, що питання інвестицій і статутних капіталів в різних агрохолдингах тощо. Тобто це все можна обходити, цю правову норму, по тому, що лише громадяни України будуть, зможуть купувати землю. Це, безумовно, так. І ще, я за ринок продажу землі лише у випадку, коли бабуся на свою пенсію зможе придбати гектар-другий сільськогосподарських угідь. Тоді ми отримаємо конкурентне середовище. І, безумовно, продаж землі передбачає створення цілого спектру нормативно-правових актів обмежувального і регулятивного характеру, яких на сьогодні ще не існує. І так відразу дозволити продаж землі, те, що не заборонено, буде дозволено. І багато справді ми отримаємо тих же латифундистів і неофеодалів. Цього допускати просто не можна. Тому що в Україні 8% приблизно чорноземів світу.

Парламент 6 червня так і не приступив до голосування за уповноваженого ВР з прав людини. Прокоментуйте ситуацію.

— Я думаю, там просто не домовилися, не можуть домовитися і визначитися з відповідною кандидатурою, яка могла б набрати, наприклад, більшість голосів у ВР України.

У Валерії Лутківської повноваження закінчилися в кінці квітня. І ситуація в чому? Хто такий уповноважений, омбудсмен, уповноважений з прав людини в Україні? На перший погляд, це не політична фігура. І це людина, яка має перейматися захистом прав людини і не має великої політичної ваги. Але насправді, тут є маленькі особливості в цьому. Чому? Тому що заяви омбудсмена про порушення прав людини і його можливість брати участь, наглядати за утриманням в СІЗО, за утриманням в підозрюваних або ув’язнених, засуджених в тюрмах – це в місцях позбавлення волі чи обмеження волі, інші питання при веденні розслідування, судочинства, коли здійснюються процесуальні норми, які пов’язані з певним обмеженням пересування, певних прав, свобод особи, то в цій ситуації омбудсмен може відігравати політичну роль. Тобто він може робити гучні заяви, може відстоювати інтереси різних людей, і робити це з політичним контекстом. Згадайте події Революції Гідності. І як діяв омбудсмен. Наскільки в кінці 2013-го року, на початку 2014-го року омбудсмен переймалася правами затриманих автомайданівців, затриманих осіб, які були затримані на Майдані, права яких порушувалися. І деяких з них просто вбито було. А це про що говорить? Що омбудсмен була представником правлячої влади. Це фактично висунута регіоналами.

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Тобто посаду серйозна і важлива?

— Не вирішує політичних питань омбудсмен, так? Але певні труднощі для влади може створити. Тому з трьох кандидатів на посаду омбудсмена ми маємо двох, чітко пов'язаних з правлячою коаліцією. Але моє особисте переконання, що омбудсмен має бути висунутий від опозиції.

Чому тут повинен бути кандидат від опозиції?

— Тому що від опозиції. Тому що у влади є так звані ресурси влади і одним із цих ресурсів є інформаційні, є управлінські, є економічні ресурси, а є силові ресурси влади. Це система правоохоронних органів, це збройні сили, це СБУ, поліція, Нацгвардія тощо. Тобто коли ми кажемо про силові структури, особливо коли про поліцію говоримо, про СБУ, про прокуратуру говоримо, це не зовсім силова структура, але один із правоохоронних органів, то ми говоримо, що у влади є той контроль над вертикаллю не стільки силових органів, які можуть в своїй діяльності, зокрема, і порушувати права людини. І це українці відчули на собі і неодноразово свого часу. Ми кажемо: злочинна влада, Янукович, розгін Майдану і багато чого іншого, політичні вбивства, дискримінації… І коли омбудсмен також належить до правлячої верхівки, до влади, то він може просто не помітити якісь моменти або про якісь моменти замовчати. Якщо омбудсмен належить до опозиції, то, повірте мені, мовчати він вже не буде і в цій ситуації для того, щоб контролювати один із механізмів контролю влади з метою дотримання прав громадян, це представник або опозиції, або незалежний представник, висунутий громадськими організаціями, що не передбачено законодавством України. Цього в законодавстві немає. Лише ВР вирішує питання омбудсмена, а ніяк не громадські організації і навіть механізм висунення передбачає, що громадські організації можуть запропонувати, але то має бути не менше 133 нардепів, які підтримують це висунення від громадськості.

У понеділок, 5 червня, ОАЕ, Бахрейн, Єгипет, Саудівська Аравія, низка інших країн оголосили про розрив дипломатичних відносин з Катаром. До чого це призведе?

— Я думаю, що тут прогнозувати дещо важко, до чого це призведе. Насправді Катар – це невеличкий емірат, але який має енергоносії на своїй території, і з Катаром, зокрема, пов’язана ситуація в Сирії на сьогодні. Одним із чинників воєнного конфлікту в Сирії і втручання туди РФ є бажання протягнути, був проект такий протягнути гілку катарського газу через Сирію, коли був би повалений режим Асада і долучити його до турецьких гілок газопроводу, так званого Трансадріатичного газопроводу, що не відповідало аналогам російських проектів, заморожених ЄС, що не відповідало інтересам РФ. Катар на сьогодні є така собі невелика країна, але немає диму без вогню. Коли ми згадаємо катарський телеканал "Аль-джазіра", то роками фактично ми можемо почути, що оголошуються виступи терористів ще з часів Аль-Каїди і Усами бен Ладана. На цьому телеканалі все відбувалось, і тому там була така інформація, що переводились до мільярда доларів за заручників, які були захоплені Ісламською державою з представників сім’ї королівської Катару, і це питання фінансування того самого тероризму опосередкованого і багато інших питань, але тут також може бути спроба обмежити суверенітет Катару з боку конкурентів, тієї ж Саудівської Аравії.

Ранее адвокат Ярослав Гришин в эфире "ГС" назвал политической манипуляцией призывы в парламенте проверить и привлечь к ответственности Юлию Тимошенко за газовые контракты 2009 года.

Политолог Василий Мокан в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что решение Стокгольмского арбитража по контракту с "Газпромом" смогут использовать против Тимошенко исключительно в политической сфере.