БПП требует поднять вопрос о "госизмене" Тимошенко из-за контракта с РФ

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Крупнейшая в Верховной Раде фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) требует заслушать бывшего экс-премьера Юлию Тимошенко, подписавшую газовые контракты с РФ в 2009 году, и рассмотреть вопрос о "совершении госизмены" и коррупционной составляющей этого соглашения, заявил во вторник глава фракции Артур Герасимов.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года. Арбитраж ранее вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа в Украину. Текст решения пока не обнародован, однако украинская сторона уже заявила, что суд удовлетворил основные требования Киева.

По словам Герасимова, подписанный контракт — это не просто "преступление против украинского народа — это предательство национальных интересов".

"Мы требуем, чтобы независимые новосозданные антикоррупционные органы: Национальное антикоррупционное бюро, Антикоррупционная прокуратура — немедленно и публично начали разбираться в ситуации и на протяжении двух недель проинформировали парламент о результатах. Мы призываем комитеты Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, антикоррупционный комитет немедленно вызвать бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко рассмотреть вопрос государственной измены и коррупционную составляющую газового контракта 2009 года", — заявил лидер фракции на заседании согласительного совета.

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Стокгольмский арбитраж в среду, 31 мая, вынес следующее промежуточное решение по спору с "Газпромом" в отношении контракта на поставку газа: отменил условие "бери или плати" (take or pay), отменил запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда, заявил, что документ еще предстоит проанализировать.

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Ранее сообщалось, что окончательное решение Стокгольмского арбитража об изменении контрактной формулы цены российского газа для "Нафтогаза" может быть имплементировано уже к концу нынешнего лета, после чего "Нафтогаз" сможет закупать "газпромовский" газ по цене ниже, чем в Европе.