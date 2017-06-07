Дело Тимошенко: пиар-война, которая ударит по власти

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" требует, чтобы Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали расследование на предмет коррупции и государственной измены в отношении контракта на поставку российского газа в 2009-ом году, который был заключен с Россией премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. Об этом заявил лидер фракции БПП Артур Герасимов.

В ответ лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко отметила, что наказание понесет действующее руководство Украины из-за нынешней стоимости газа.

Именно за кабальные условия газового контракта с Россией в октябре 2011-го Печерский райсуд приговорил Тимошенко к семи годам тюрьмы.

На чем базируются взаимные претензии БПП и "Батькивщины", прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

БПП требует возбудить уголовные дела против Юлии Тимошенко по факту подписания газового контракта 2009-го года, отмену некоторых условий которого Украина выиграла в Стокгольмском арбитраже. А если бы этого выигрыша в суде не было?

— Скорее всего, обвинения звучали бы, и они, в принципе, звучали из уст премьера Украины, Владимира Борисовича Гройсмана. У них такая взаимная в кавычках любовь с Юлией Владимировной Тимошенко, которую мы, как эксперты, вы, как журналисты, думаю, наши радиослушатели наблюдаем уже не первый месяц, когда эти споры набирают дополнительных оборотов или же немножко угасают. Но, тем не менее, эта информационная пиар-борьба продолжается уже не первый день. И я думаю, что эти процессы мы будем наблюдать с вами в дальнейшем.

Претензии БПП к лидеру "Батькивщины" в плоскости политической есть? Или все же политика превалирует?

— Конечно же, поскольку этот вопрос поднимают политики, то политический аспект является все-таки ключевым в этом вопросе. Лукавят все – и представители "Батькивщины", и представители БПП. Потому что сегодня с экономической точки зрения, если мы не берем аспекты контракта, о которых идет речь, принцип "бери и плати", то посчитать, кто больше виноват, и кто больше сделал негатива для украинского народа в сфере тарифообразования, будет очень тяжело. Это раз. С точки зрения того, о чем сегодня говорит БПП, об отчете каком-то, о возбуждении уголовного дела, такие заявления звучали давно. Они звучали в СМИ, они звучали от ряда политиков, в том числе и о том, чем я говорил раньше, от премьера, от ряда депутатов от БПП. И с точки зрения закона, уголовное дело теоретически должно было бы уже появиться.

Почему именно сейчас?

— Я думаю, что это очередное заявление. Потому что новой риторики по большому счету не появилось. Тимошенко обвиняли в коррупции, с точностью до наоборот она обвиняла в определенных теневых схемах представителей действующей власти. И эта риторика как была, так она и сохраняется. Ничего нового здесь не добавилось. Я, если честно, думаю, что это больше оговорка, будем надеяться. Потому что государственная измена к тем статьям, о которых идет речь, о коррупции и о незаконном обогащении, то, что вменялось раньше Тимошенко, скажем так, это экономические статьи, государственная измена немножко не относится к этому аспекту. Потому что доказать, что это было сделано, дабы навредить государству, а еще больше – привести к его развалу и каким-то другим действиям, что подразумевается статьей о госизмене, будет очень тяжело. Я думаю, что это в принципе будет невозможно. Поэтому Герасимов немножко, скажем так, неправильно сформулировал, видимо, то, что должен был сказать.

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Эта ситуация пойдет Тимошенко в плюс или в минус?

— На самом деле, Юлия Владимировна Тимошенко – это такая украинская политическая птица Феникс, которая в огне не горит, в воде не тонет. И вплоть до того, что она попадала и в застенки, и выходила, и все понимали, что, по большому счету, восстановить рейтинг и поднять свою популярность будет практически невозможно. Не проходит и года, и Тимошенко снова становится наиболее популярным политиком в Украине. По крайней мере, из представителей оппозиции. А поднять людей и вывести на массовые акции протеста, думаю, что у "Батькивщины" не получится, это уже не первое заявление, которое делает и лидер этой партии, и депутаты от этой политической силы. Сегодня нет ни экономических, ни политических предпосылок, чтобы создать, скажем так, третий Майдан.

Вам не кажется, что из уст Тимошенко это уже напоминает классическую ситуацию о волках?

— Я же говорю, что, скорее всего, это не получится. И, в принципе, я думаю, что это не стоит во главе угла больше. Нужно будет создать информационный повод, создать образ жертвы, на котором очень эффективно, на этом поле очень эффективно работает Тимошенко. Я думаю, но это субъективно мое мнение, что данный скандал особо негативно на ее политическом будущем не скажется. И в принципе, основываясь на тех заявлениях, которые были раньше, и их корреляция с тем, как у нее менялся рейтинг, а по большому счету, как не менялся рейтинг в негативную сторону в связи с заявлениями о так называемой коррупционной составляющей, я думаю, что и этот скандал особо негативно не повлияет.

Возможно, эта ситуация на руку самой Юлии Владимировне?

— Буквально с языка сняли, это продолжение моего высказывания. Потому что, помните, как в старом анекдоте, а за это я уже сидел. Тимошенко привлекалась предыдущей властью к уголовной ответственности, находилась в тюрьме. По большому счету, по этими же заявлениями. И сегодня манипулировать ими и сравнивать действующую власть с властью Януковича будет ей очень легко. Использовать одну и ту же тему, дабы снова нейтрализовать своего политического противника. И это может больше сыграть в минус для представителей коалиции, представителей Банковой, и в принципе, представителей действующей власти.

Зачем они это делают?

— Существует такая полемика между Гройсманом и Тимошенко, как действующим и прошлым премьером, я могу соглашаться, не соглашаться, с точки зрения политических технологий. Но, тем не менее, это имеет право на существование. То сегодняшние заявления, которые идут со стороны, что радикалов, что БПП, они больше могут сыграть в минус для их электората и для их электоральной поддержки, нежели ударить по Тимошенко. Потому что я слабо себе представляю, как в ближайшем будущем может быть арестована или задержана Тимошенко, возбуждено новое уголовное дело. И я не совсем понимаю, чем это может закончиться для представителей действующей власти.

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Ранее адвокат Ярослав Гришин в эфире "ГС" назвал политической манипуляцией призывы в парламенте проверить и привлечь к ответственности Юлию Тимошенко за газовые контракты 2009 года.

Политолог Василий Мокан в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что решение Стокгольмского арбитража по контракту с "Газпромом"смогут использовать против Тимошенко исключительно в политической сфере.