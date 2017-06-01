Холодницкий готов рассмотреть жалобы от Насирова

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что САП готова рассмотреть жалобы от бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

"Мы будем рассматривать обязательно, мы обязаны рассматривать… Но жалобы нет", — сказал он.

По поводу возможности выезда Насирова на лечение за границу, Холодницкий отметил, что он как юрист должен видеть медицинское обоснование.

"Если мне компетентный человек, то есть судебный эксперт, скажет, что есть угроза для жизни, здоровья и терапию можно пройти только там, я буду тогда думать, какое решение принимать, как обеспечивать возможность явки или возвращение в Украину. Поскольку все много обещают, но потом почему-то не выполняют. Если же скажет: Назар Иванович, я врач с 20-летним стажем, и лицо может, и я вам говорю, что лицо может принимать участие в действиях (следственных) и не требует выезда за границу, тогда все — следствие продолжается", — сказал Холодницкий.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) отказались предоставить бывшему председателю Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову разрешение на выезд за границу.