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    Аналитика и комментарии

    А Тимошенко-то не настоящая! Махинации "Батькивщыны" в соцсетях

    Тема:

    Стокгольмский арбитраж по газовому спору Украины и РФ (546)

    (обновлено: )30640
    Юлию Тимошенко атакуют с флангов: ГПУ обязали изучить обнаруженные журналистами махинации "Батькивщины", а в БПП призывают разобраться с газовым контрактом с Россией. Как отреагировали на все это украинцы в соцсетях?
    Юлия Тимошенко
    Facebook Юлии Тимошенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Еще недавно многие украинцы озабоченно интересовались: куда же подевалась Юлия Тимошенко? Ответ не заставил себя долго ждать — теперь ее фамилия фигурирует сразу в двух скандальных темах. Во-первых: Печерский суд обязал ГПУ открыть дело против "Батькивщины" и расследовать недостоверные данные в финансовом отчете партии Тимошенко. Во-вторых: БПП хочет, чтобы антикоррупционные органы проверили газовый контракт, заключенный Тимошенко в 2009 году на предмет коррупции и госизмены.

    В соцсетях обе эти темы получили небывалую популярность и весьма противоречивые комментарии: "В течение последних 10 лет властью нашего государства было заключено множество международных соглашений не соответствующих национальным интересам Украины". "Я так понимаю, что главным коррупционером опять назначили Тимошенко? Видимо, Порошенко решил наступать на те же грабли, что и Кучма и Янукович", - нашлись в сетях и такие комментарии.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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