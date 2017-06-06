А Тимошенко-то не настоящая! Махинации "Батькивщыны" в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Еще недавно многие украинцы озабоченно интересовались: куда же подевалась Юлия Тимошенко? Ответ не заставил себя долго ждать — теперь ее фамилия фигурирует сразу в двух скандальных темах. Во-первых: Печерский суд обязал ГПУ открыть дело против "Батькивщины" и расследовать недостоверные данные в финансовом отчете партии Тимошенко. Во-вторых: БПП хочет, чтобы антикоррупционные органы проверили газовый контракт, заключенный Тимошенко в 2009 году на предмет коррупции и госизмены.

В соцсетях обе эти темы получили небывалую популярность и весьма противоречивые комментарии: "В течение последних 10 лет властью нашего государства было заключено множество международных соглашений не соответствующих национальным интересам Украины". "Я так понимаю, что главным коррупционером опять назначили Тимошенко? Видимо, Порошенко решил наступать на те же грабли, что и Кучма и Янукович", - нашлись в сетях и такие комментарии.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook