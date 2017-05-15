Лукаш: Украина на пороге "религиозного фашизма"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Верховная Рада может проголосовать за законы, фактически запрещающие каноническую Украинскую православную церковь, если это случится, последствия будут страшными, предупреждает экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш. По ее мнению, религиозная война выгодна для действующей власти, поэтому "на грубое несоответствие проектов законов нормам Конституции, никто внимания обращать не будет".

"В Раде всерьез планируют проголосовать законы о религиозном фашизме по которым планируется:

-запретить Украинскую православную церковь (Московского патриархата),

-отобрать у нее приходы;

-обязать назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти", — написала Лукаш в своем блоге.

На этой неделе 18 мая в повестке дня работы украинского парламента — сразу два "церковных" законопроекта (№4511 и №4128).

Согласно проекту №4511 ("Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой Украины государством-агрессором") предполагается, в частности, назначение митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти (и это при том, что церковь на Украине отделена от государства).

Проект №4128 предусматривает внесение изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях", в соответствии с которыми будет регулироваться принадлежность к той или иной религиозной общине (в УПЦ заявляют, что это узаконит "религиозное рейдерство" — Ред.).

Однако, полагает Елена Лукаш, в данном случае "на грубое несоответствие проектов законов нормам Конституции, никто внимания обращать не будет".

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Зачем это делается? По мнению экс-министра юстиции, "выгоды "Священной патриотической Войны" для власти понятны".

"Во-первых, разжигание религиозного противостояния успешно отвлечет от вопроса продажи земли, пенсионной реформы, убитой экономики и прочих механизмов уничтожения украинцев, а во-вторых, будут "побеждены" и разорены назначенные врагами и идеологическими оппонентами священники УПЦ МП.", – написала Лукаш, добавив, что дополнительным бонусом будет "имущество УПЦ МП и крики об очередной победе "патриотов"…

По мнению экс-министра, "это – обыкновенный фашизм".

"Именно фашизм основан на идее человеконенавистничества и подавления любых свобод.

Именно для фашизма насилие — основной метод существования, а убийство противника — высшее проявление героики. Именно для фашистов приоритетны интересы своей "группы", и борьба со всеми остальными.

И современные фашисты уверено разожгут религиозную вражду, и убедительно расскажут нам про "патриотическое христианство" и "патриотический патриархат".

Религиозные войны – дело страшное. И под их прикрытием "правильным христианам" можно будет делать все что угодно.

"Мы не потерпим никого в наших рядах, кто нападает на идеи христианства… фактически, наше движение — христианское.", — заявлял Гитлер. И мы хорошо помним, чем закончилось это "христианское" движение для мира и его вождя.

И в Украине будет тоже самое. Но очень бы хотелось этого избежать", — написала Лукаш, воззвав: "Управь, Господи!".

Она также разместила на своей странице в соцсети видео с фрагментом выступления главы "Киевского патриархата" Филарета, в котором он, в частности, заявил: "Не нужно думать, что население Донбасса не виновно в этих страданиях. Виновно! И свою вину должно искупить страданиями и кровью…".

По мнению Филарета, вина жителей Донбасса заключается уже в том, что они голосовали на референдуме "за федерализацию", чем… "согрешили". И все страдания (от бомбёжек и артобстрелов, надо полагать — Авт.) — "последствия этого греха". Очень "по-христиански"…

О векторе движения "Киевского патриархата" свидетельствует подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с "Правым сектором", об этом сообщается на сайте этой праворадикальной организации.

"Мы убеждены, что подписание данного соглашения является новым этапом отношений Церкви и националистического движения", — говорится в сообщении.

Напомним, храмы УПЦ неоднократно захватывали, на священников совершали нападения.

Ранее в УПЦ резко раскритиковали законопроект №4128, заявив, что в Украине и без того "религиозное рейдерство" приняло угрожающие масштабы, а проект (в том случае, если его одобрят депутаты) позволит решать судьбу религиозных общин посторонним лицам.

Весной прошлого года председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) УПЦ митрополит Луганский и Алчевский Митрофан направил письма европейским правозащитным международным организациям, в представительства ведущих правозащитных международных организаций, имеющих офисы на Украине, а также в посольства основных стран Европейского Союза в Киеве относительно этого законопроекта.

В УПЦ напомнили, в частности, что уже в конце 2014 года, были попытки некоторых представителей депутатского корпуса "надавить на церковь с формулировкой "религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины".

Тогда Главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады Украины в своем заключении обращало внимание на то, что подобные шаги являются антиконституционными и нарушающими международные нормы относительно вмешательства государства в дела религиозных организаций, отметили в УПЦ.