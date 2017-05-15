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    Политика

    В УПЦ призвали одесских депутатов не голосовать за "антицерковные законы"

    (обновлено: )19510
    Как подчеркивают в епархии, если указанные документы станут законами, они поставят под полный государственный контроль всю внутреннюю жизнь церкви и дела каждой приходской общины.
    Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел
    pravoslavie.fm

    КИЕВ, 15 мая – РИА Новости Украина. Одесская епархия Украинской православной церкви приняла обращение в связи с запланированным на 18 мая голосованием в Верховной Раде по антицерковным законопроектам №№ 4511 и 4528.

    Как подчеркивают в епархии, если указанные документы станут законами, они поставят под полный государственный контроль всю внутреннюю жизнь церкви и дела каждой приходской общины.

    Обращение УПЦ к депутатам

    "Призываю вас поставить свою подпись под обращением к вашему народному депутату, избранному в вашем мажоритарном округе, которому в четверг, 18 мая, придется голосовать в Верховной Раде по этим законопроектам. Это наше право как избирателей — просить избранников защитить наши интересы. Подпись каждого из вас — это голос христианина в защиту Украинской православной церкви", — отмечает митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

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    Он также подчеркнул, что "пресловутые законопроекты грубо нарушают статью №35 Конституции Украины, противореча законом о свободе совести и религии".

    Сбор подписей проводится во всех храмах и монастырях Одесской епархии.

    Напомним, в феврале в Черкасской области избили настоятеля храма УПЦ МП.

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