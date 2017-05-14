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    Общество

    УПЦ поздравила украинских женщин с Днем матери

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    Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний пожелал, чтобы Господь со Своей Пречистой Матерью и всеми святыми помогал женщинам нести крест материнства.
    Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) со своей матерью
    Центр информации УПЦ

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) поздравил украинских женщин с Днем матери. Владыка пожелал, чтобы Господь со Своей Пречистой Матерью и всеми святыми помогал женщинам нести крест материнства, сообщает Центр информации УПЦ.

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    "Мама — простое, но самое дорогое слово, которое несет тепло, ласку, нежность и любовь. Материнство — прежде всего благословение Божие и любовь Божия, явленные еще праматери Еве. Мама — самое дорогое, что есть в нашей жизни. День матери — праздник самого замечательного для каждого из нас человека на земле", — сказал владыка Антоний.

    Напомним, что празднование Дня матери в нашей стране было установлено в 1999 году Указом Президента Украины. Ежегодно матерей чествуют во второе воскресенье мая.

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