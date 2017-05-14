Украина празднует День матери

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В Украине в воскресенье, 14 мая, празднуют День матери.

Впервые День матери стали отмечать в США: в 1908 году американка Анна Джервис из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери, которая преждевременно умерла.

Штат Вирджиния через два года после этого первый признал День матери официальным праздником, а четыре года спустя президент Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.

Далее День матери распространился более чем в ста странах. Большинство отмечает его во второе воскресенье мая.

В День матери принято навещать свою маму и дарить символический подарок.

Напомним, в воскресенье Украина также отмечает День Европы.