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    Общество

    Украина празднует День матери

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    Впервые День матери стали отмечать в США. Уже потом праздник распространился более чем в ста странах. Большинство отмечает его во второе воскресенье мая.
    Цветы. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В Украине в воскресенье, 14 мая, празднуют День матери.

    Флаг Европейского Союза на улице Лондона. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Впервые День матери стали отмечать в США: в 1908 году американка Анна Джервис из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери, которая преждевременно умерла. 

    Штат Вирджиния через два года после этого первый признал День матери официальным праздником, а четыре года спустя президент Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.

    Далее День матери распространился более чем в ста странах. Большинство отмечает его во второе воскресенье мая.

    В День матери принято навещать свою маму и дарить символический подарок.

    Напомним, в воскресенье Украина также отмечает День Европы.

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