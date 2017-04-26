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    Точка зрения

    Реформа министерств: хотят внедрить госсекретарей – эксперт

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    Профессор Валерий Тертичка заявил в эфире радиостанции Голос Столицы, что Кабмин хочет создать некие генеральные директораты, которые будут определять направление политики того или иного министерства.
    Здание Кабинета министров Украины
    RIA News Тимур Ибраимов | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

    Правительство до конца года реформирует девять министерств и привлечет тысячи новых специалистов. Об этом на заседании Кабмина в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

    Он отметил, что уже осенью правительство выйдет на это решение, начнет реформу, привлечет новых сотрудников по конкурсу и сформирует конкурентную зарплату за счет бюджетных средств и денег европейских партнеров.

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    Какова необходимость реформирования министерств прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы профессор, заведующий кафедры государственной политики и общественного развития Национальной академии государственного управления Валерий Тертичка.

    (публикуется на языке оригинала)

    Про які саме міністерства може йти мова?

    Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Скаршевский: правительство должно прекратить врать о пенсиях

    – Деякі ЗМІ подають дані, що це Мінсоцполітики, МОЗ, Мінагрополітики, МОН, Мінфін, Мінрегіон, Міненерго, Мінінфраструктури та Мінкультури. І це все буде координувати секретаріат Кабміну. На другому етапі мають запроваджуватися всі інші міністерства, які залишаються в переліку. Під цю реформу підпадуть всі міністерства.

    Що мається на увазі під реформою? Прем'єр каже про повне перезавантаження.

    – Посилення міністерств в контексті їх розбудови. Має бути середньострокове стратегічне планування: куди направляти гроші, чим має займатися МОЗ чи Мінкультури. Тобто мають бути визначені пріоритети. 

    По-друге, мають бути визначені підходи до прийняття і впровадження урядових рішень на основі аналізу політики. Має бути дієвий секретаріат Кабміну, як потужний центр уряду. І основне завдання, яке на них покладається, це мають бути якісні послуги, які надає те чи інше міністерство.

    Чи доречно перекроювати зверху управління в міністерстві?

    – Фактично ці стратегічні завдання будуть такими ключовими генеральними директоратами, які будуть призначати напрями політики в тому чи іншому міністерстві. А кількість підприємств або функціональні обов'язки – це вже похідні від цього і вони не є визначальними. 

    Реформа не спрямована на те, що когось там звільнять. Це функціональний підхід. Вони мають бути виробниками політики. Виробляти цю політику у відповідній сфері. Ця реформа йде в контексті продовження того що було започатковано, мається на увазі впровадження державних секретарів. 

    Зараз, якщо брати систему управління, то є міністр та заступник міністра. А управління апаратом здійснює державний секретар. В продовження цього йде наступний етап – реформування міністерства.

    Свое мнение о реформировании министерств также выразил в эфире "ГС" директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий:

    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Госсекретари в министерствах. Кто они, зачем нужны, сколько будут получать?

    "Були розмови про те, що збираються міняти очільників п'яти міністерств, але зрештою кілька днів тому ми почули інформацію, що наразі зміни до складу Кабміну не планують вносити. 

    Хотілося б вірити, що всі реформи, які наразі анонсував Володимир Гройсман, вони будуть зроблені дієво. А не так як завжди. Збиралися зменшити кількість чиновників, а під це реформування вона збільшується. Хотіли зробити якнайкраще, щоб був конкурсний відбір на посади, а зрештою це вилилося в низку скандалів про антикорупційні органи.

    Напевно вже дозріли до такого стану, що треба зробити реальні і конкретні реформи. Важлива оптимізація ще пострадянських розгалужених структур, які у нас працюють разом з держкомітетами. Останнім часом експерти багато говорять саме про Міносвіти. 

    Тобто про реформу освіти, застарілість і невідповідність сучасним нормам. Мінрегіонбуд, Мінсоцполітики та Мінфін – це міністерства, які планують на першому етапі реформувати. Наразі реформу проанонсували, що вона буде зокрема через конкурсний відбір. 

    Будуть намагатися влити свіжу кров молодих спеціалістів. Хотілося б вірити, що це не закінчиться так, як пробували влити нову кров з легіонерами-іноземцями в наші міністерства. Попередній Кабмін був з великою кількістю реформаторів, які зрештою не показали результатів. Пояснюють, що система важко реформується або іноземний досвід в наші реалії не імплементується без проблем і одразу з відчутними результатами", – сказав Лісничий.

    Ранее председатель Общественного совета Минфина Владимир Козленко в эфире "ГС" отметил, что несмотря на советы зарубежных реформаторов, украинские депутаты принимают законы, руководствуясь интересами своих финансово-промышленных групп. 

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