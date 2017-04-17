Гаврилечко: Кабмин хоронит фундаментальную науку

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Из-за недофинансирования Национальной академии наук Украины пришлось закрыть уже шесть научных институтов.

"Из-за хронического бюджетного недофинансирования академии, было признано ликвидировать или реорганизовать более 10 научных учреждений, из которых деятельность шести уже прекращена", — сообщил президент НАН Украины, академик Борис Патон о время отчетной сессии общего собрания НАНУ.

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В течение года штатная численность работников НАН Украины сократилась на более чем 5 тыс. человек, что составляет почти 15%. По словам Патона, несмотря на увеличение государственных расходов на деятельность НАН Украины на 31%, обеспечить в отдельных научных учреждениях работу в полном режиме занятости не удалось. Сейчас дефицит бюджета Академии составляет около 627 млн грн.

Единственным источником поддержки научной инфраструктуры становятся собственные поступления академических учреждений.

"Исходя из того, что денег Академии наук выделяется исключительно на зарплату, то, естественно, что Украине наука не нужна. В аграрном государстве не нужны ни наука, ни образование, ни здравоохранение — смысла нет на это тратить деньги. Поэтому это часть государственной политики по превращению Украины в великую аграрную державу. Но на самом деле — в бедную пшенично-масличную республику", — сказал в комментарии РИА Новости Украина эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Он подчеркнул, что фундаментальная наука не может существовать за счет хозработ или каких-либо других видов коммерческой деятельности.

"Если Академии наук предлагают переходить на самофинансирование, то нет проблем — пусть наши научные кадры начнут продавать атомные бомбы, собранные на коленке. Если уж заниматься либерализацией рынка, то почему нет? За это деньги платят, очередь выстроится. Что еще может продать фундаментальная наука, чтобы заработать денег? Так что у Украины не было и не будет нобелевских лауреатов", — подытожил Гаврилечко.