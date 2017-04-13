Шесть институтов НАН закрылись из-за недофинансирования

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Деятельность шести научных учреждений Национальной академии наук Украины (НАН) была прекращена из-за недофинансирования, заявил президент НАН Украины, академик Борис Патон.

"Из-за хронического бюджетного недофинансирования академии, было признано ликвидировать или реорганизовать более 10 научных учреждений, из которых деятельность шести уже прекращена", — цитирует УНН Патона.

По словам Патона, в течение года штатная численность работников НАН Украины сократилась на более чем 5 тыс. человек (почти 15%).

"Несмотря на увеличение государственных расходов на деятельность НАН Украины на 31%, обеспечить в отдельных научных учреждениях работу в полном режиме занятости не удалось. Сейчас дефицит бюджета Академии составляет около 627 млн ​​грн", — сказал академик.

По его словам, единственным источником поддержки научной инфраструктуры становятся собственные поступления академических учреждений.

Ранее сообщалось, что члены Национальной академии наук Украины лишили российского экономиста и советника президента России Сергея Глазьева звания академика.