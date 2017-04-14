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    "Батькивщина" настаивает на отставке Кабмина с Гройсманом

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    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана (39)

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    Как заявил депутат партии Сергей Власенко, правительство работает хуже, чем удовлетворительно: "Фракция "Батькивщина" настаивала и продолжает настаивать на отставке этого правительства и на формировании нового правительства".
    Лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко во время заседания Верховной Рады Украины
    glavcom.ua

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Фракция "Батькивщина" в Верховной Раде настаивает на отставке действующего правительства во главе с премьером Владимиром Гройсманом, заявил в пятницу депутат партии Сергей Власенко. По его словам, фракция оценивает работу правительства как неудовлетворительную.

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    РИА Новости Украина
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    "Можно говорить, что это правительство работает хуже, чем удовлетворительно. А значит фракция "Батькивщина" настаивала и продолжает настаивать на отставке этого правительства и на формировании нового правительства, которое будет состоять из порядочных патриотичных профессионалов", — сказал Власенко на брифинге в пятницу, который транслировал телеканал "Рада".

    Гройсман уже год возглавляет Кабмин Украины. В пятницу у правительства истекает "иммунитет", а у парламента появляется возможность инициировать его отставку.

    Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко является одним из основных критиков Гройсмана на посту премьера, она ранее уже пыталась инициировать его отставку. Он, в свою очередь, обвиняет ее в популизме.

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