Гройсман высказался о ротации в составе Кабмина

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Правительственная команда нуждается в усилении, заявил премьер Украины Владимир Гройсман.

Однако, по его словам, на сегодняшний день вопрос внесения изменений в состав Кабмина не обсуждается.

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"Сейчас такой дискуссии нет о смене членов правительства… Абсолютно ни одна кандидатура сейчас не обсуждается", — сказал Гройсман в среду вечером в интервью в программе "Левый берег" на украинском "24 телеканале".

При этом он добавил, что у него "нет никакого сомнения, что правительственную команду нужно усиливать".

Гройсман был назначен премьером 14 апреля 2016 года. На прошлой неделе истек год после его назначения, в связи с чем закончился "иммунитет", запрещающий отставку нынешнего Кабмина.