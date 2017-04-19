наверх
19.04.201723:17
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.17
  • USD26.85+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Политика

    Гройсман высказался о ротации в составе Кабмина

    Тема:

    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана (50)

    (обновлено: )11701
    Гройсман подчеркнул, что "нет никакого сомнения, что правительственную команду нужно усиливать". Однако пока вопрос внесения изменений в состав Кабмина не обсуждается.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Правительственная команда нуждается в усилении, заявил премьер Украины Владимир Гройсман.

    Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Гаврилечко: Кабмин хоронит фундаментальную науку

    Однако, по его словам, на сегодняшний день вопрос внесения изменений в состав Кабмина не обсуждается.

    Читайте также: Самые яростные прогульщики-депутаты: кто они?

    "Сейчас такой дискуссии нет о смене членов правительства… Абсолютно ни одна кандидатура сейчас не обсуждается", — сказал Гройсман в среду вечером в интервью в программе "Левый берег" на украинском "24 телеканале".

    При этом он добавил, что у него "нет никакого сомнения, что правительственную команду нужно усиливать".

    Гройсман был назначен премьером 14 апреля 2016 года. На прошлой неделе истек год после его назначения, в связи с чем закончился "иммунитет", запрещающий отставку нынешнего Кабмина.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Снегопад в Запорожье
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Поиск сухогруза. Архивное фото
    Крушение сухогруза в Черном море
    Евровидение в Украине
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украина против России: суд в Гааге