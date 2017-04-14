В ВР зарегистрирован проект постановления о неудовлетворительной работе Кабмина

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В Верховной Раде фракция "Батькивщина" зарегистрировала проект постановления о признании неудовлетворительной деятельности правительства премьер-министра Владимира Гройсмана, проект №6385 опубликован на сайте парламента.

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Инициаторами постановления являются Юлия Тимошенко, Сергей Соболев, Александр Абдуллин, Григорий Немыря, Сергей Власенко, Сергей Евтушок, Богдан Тарасюк, Юрий Одарченко, Алексей Рябчин, Валерий Дубиль, Игорь Луценко.

Владимир Гройсман был назначен на пост премьера 14 апреля 2016 года. Парламент Украины после этого одобрил программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего Кабмина до 14 апреля действует "иммунитет". Согласно законодательству, правительство должно отчитаться перед парламентом о выполнении программы своей работы. Дата такого отчета пока не назначена.