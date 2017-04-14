Тимошенко атакует. Политолог о возможной отставке Гройсмана

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы



Фракция "Батькивщины" зарегистрировала в парламенте проект постановления о признании деятельности премьер-министра Владимира Гройсмана неудовлетворительной и об отправке правительства в отставку. Об этом журналистам заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко.

Между тем Комитет избирателей Украины выяснил, что каждый пятый законопроект Кабмина становится законом, поскольку правительственные инициативы поддерживает оппозиция. В частности, по данным КИУ, с апреля 2016 по март 2017 года за правительственные законопроекты голосовали 65% депутатов из фракции "Самопомич", 60% — от Радикальной партии и 50% — от фракции "Батькивщины".

Как желание распрощаться с Кабмином Гройсмана согласуется с поддержкой правительственных инициатив, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политтехнолог и политолог Ярослав Макитра.

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(публикуется на языке оригинала)

14 квітня уряд Володимира Гройсмана втратить свій імунітет. Постанову про відставку Кабміну "Батьківщина" приурочила саме до цієї дати?

— Це вже не перша постанова. Нещодавно, кілька місяців тому вже була зареєстрована постанова фракції "Батьківщина", вірніше, була спроба поставити її фактично на реєстрацію, тому що спікер Парубій не зареєстрував її, яка стосувалась того, щоб визнати минулорічне призначення Гройсмана, рішення ВР про призначення уряду недійсним, тобто це вже фактично цього року друга спроба відправити у відставку уряд Гройсмана.

Звичайно, якщо попередня постанова мала сумнівну юридичну легітимність, так званий імунітет, на рік, то зараз можна говорити, що, в принципі, з точки зору процедури юридичної вона витримана.

Це розуміти як справді бажання відставити чинний уряд, чи просто є привід пропіаритися на розкрученій зараз темі?

— І одне, і друге. Тобто "Батьківщина" не проти і попіаритись, звичайно, на цій темі, тому що рівень підтримки Кабміну за дослідженнями громадської думки, напевно, найнижчий в Україні, там ще ВР може позмагатись, навіть в президента, і в того рівень довіри вищий.

Звичайно, що критика уряду додає електоральні певні бали, це з одного боку, і з іншого – звичайно, що Юлія Тимошенко не проти відправити у відставку, тому що будь-яке переформатування уряду – це пошук нових союзників, партнерів і нові домовленості, в яких партії, які зараз в опозиції, можуть здобути певні свої преференції: як політичні, так і фінансові.

За даними Комітету виборців за рік правління Гройсмана 50% депутатів "Батьківщини" голосували за урядові законопроекти. І при цьому Юлія Тимошенко називає цей Кабмін неефективним? РИА Новости Украина Евгений Котенко Год Кабмина. Правительство наработало на "двойку с плюсом" – Блинов

— Треба дивитись окремо, по яких законопроектах було голосування, тому що є законопроекти, які, напевно, взагалі не повинні викликати дискусію в парламенті. Дуже часто такими урядовими законопроектами є ратифікація міжнародних угод і т.д. Тут треба дивитись в розрізі конкретних законопроектів й ініціатив, за які відбулись голосування.

Зрештою, опозиція повинна бути конструктивною, по логіці. Тому тут статистика – річ умовна, тут треба дивитись по конкретним законопроектам.

Які політсили в парламенті, крім "Батьківщини", можуть реально наполягати на відставці уряду Гройсмана, і що з того вийде?

— Це "Самопоміч", це, очевидно, Радикальна партія, яка намагається, принаймі, веде такі перемовини про повернення в коаліцію, це частина чи більшість Опоблоку, тому що деяка частина, яка підконтрольна Ахметову, вона лояльніша до президента, і частина позафракційних депутатів.

Стосовно "Народного фронту", зрозуміло, що говорити не доводиться. Також малоймовірно, що "Воля народу" чи "Відродження" піднімали питання відставки, тому що фактично є зараз опорою коаліції, по багатьох голосуваннях без них не було б жодного рішення.

Публічний словесний спаринг Юлії Тимошенко і Володимира Гройсмана триває доволі давно. Що за цим стоїть — посадові, політичні інтереси, особиста неприязнь?

— Можна говорити і про певний особистісний конфлікт, який мав місце багато років тому, більше десяти років тому, коли ще Гройсман був мером міста. Там в нього була публічна перепалка з Юлією Тимошенко, в тому числі, що стосується тодішніх тарифів на житлово-комунальні послуги, а зараз цей конфлікт можна розглядати в розрізі того, що, звичайно, Тимошенко є основним конкурентом, принаймі, на даний момент для Петра Порошенка і, очевидно, що Гройсман є, скажімо, речником в цьому конфлікті політичному Порошенко і Тимошенко, бере удар на себе, і таким чином спілкується заочно, можна сказати, з Юлією Тимошенко.

Це свідомий вибір Гройсмана?

— Я думаю, так. Людина свідомо неодноразово це виголошує. Звичайно, що він розуміє, що він говорить, напевно, готовий нести політичну відповідальність за його слова.

Чи правильно це з політтехнологічної точки зору, дуже складно, тому що, маючи дуже низький рівень підтримки, критикувати політика, у якого більший рівень підтримки, навряд чи це додає серйозних йому балів, але, в той же час, відводить удар від Порошенка.

А от сама риторика, деякі речі, звичайно, критика конструктивна і правильна, а деякі речі — стосовно тієї ж газової історії — досить дивні, тому що та ж коаліція визволила Тимошенко, яка була засуджена за ті справи, про які говорить Гройсман. Тоді, очевидно, не потрібно було Тимошенко звільняти і т.д. Тому по кожній темі можна дивитись окремо, але ця перепалка триватиме, очевидно, ще довго.

Сам прем’єр почувається впевнено, а пропрезидентські фракції заявляють здебільшого про відсутність претензій до уряду. Втім звіту Кабміну ще не було. Коли і за яких обставин ситуація може змінитися?

— Ситуація може змінитись, як і до навіть звіту, під час і після, тому що багато бажаючих змінити конфігурацію.

А чому Гройсман себе почуває так впевнено? Він чітко заявив, що він не має президентських амбіцій, він не має політичних планів створювати свою політичну силу, свою депутатську групу, тобто фактично він дав зрозуміти публічно всім, що не має політичних амбіцій.

Звичайно, що такий прем’єр без амбіцій, принаймі, якщо вірити словам, заявам, які підкріплюються діями, такий прем’єр вигідний чинному президенту. Якщо б прем’єр був би більш наполегливий у власній політичній грі, то, очевидно, що у президента було б більш підстав вимагати відставки чи, принаймі, створювати якусь конфлікту ситуацію.

Тобто виголошуючи відсутність президентських амбіцій, Гройсман просто керується принципом самозбереження?

— Так. Фактично завдяки тому, що він відмовився від політичних амбіцій, зробив це публічно декілька разів, він декілька разів убезпечив своє перебування на посаді прем’єра на даний момент.

Коли і за яких обставин ситуація може змінитись не на користь Гройсмана?

— Ситуація може змінитись… вона і зараз є непростою. Справа в тому, я вже говорив – більшість законопроектів ключових взагалі не голосуються. Частина з тих, які голосуються, прийняті завдяки "Волі народу" і групі "Відродження".

Як такої коаліції більшості немає. Тут залежить, як група себе вестиме і далі. Якщо вони захочуть більше апетиту і т.д., можливо, доведеться домовлятись за розширення коаліції, про повернення до неї Радикальної партії, яка також не проти. Це вже може призвести до різних пертрубацій в Кабміні, безпосередньо на посадах і, можливо, переформатування усього Кабміну.

Тут ще залежатиме, як себе вестиме сам Гройсман, тому що одна справа заяви, які були, на даний момент вони підкріплюються діями, але все може змінитись в любий момент, амбіції можуть з’явитись.

Звичайно, ще треба не зкидувати зовнішній фактор, який в українській політиці присутній, і зараз наші західні партнери дуже часто висловлюють невдоволення рішеннями багатьох у парламенті і в Кабміні. Тому зовнішній фактор при певних обставинах може спонукати до переформатування Кабміну.

Напомним, экономический эксперт Тарас Загородний в эфире "ГС" заявил, что план трехлетнего развития экономики Владимира Гройсмана — социалистическая модель, которая себя давно уже изжила.

А экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире "ГС" заявил, что Кабмину Гройсмана удалось достичь экономического роста в 2016 году, поэтому у парламента нет причин, чтобы отправить его в отставку.