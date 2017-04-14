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    Гройсман предлагает вдвое увеличить оборонный бюджет

    Тема:

    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана (41)

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    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, в настоящее время бюджет украинских войск составляет 130 миллиардов гривен, но он считает необходимым увеличить оборонный бюджет вдвое.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    УНИАН

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр заявил о необходимости увеличения оборонного бюджета Украины со 130 до 260 миллиардов гривен. С таким предложением премьер-министр выступил в пятницу с трибуны Верховной Рады.

    Олег Жданов
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    "Мы имеем сегодня 130 миллиардов бюджета украинских войск, нашей безопасности и обороны, но я считаю лучшим увеличение вдвое оборонного бюджета нашей страны", — сказал глава правительства.

    По его словам, этого можно достичь только при условии развитой экономики и ее роста.

    Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина для защиты собственной территории нуждается в оборонных технологиях.

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