Гройсман предлагает вдвое увеличить оборонный бюджет

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр заявил о необходимости увеличения оборонного бюджета Украины со 130 до 260 миллиардов гривен. С таким предложением премьер-министр выступил в пятницу с трибуны Верховной Рады.

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"Мы имеем сегодня 130 миллиардов бюджета украинских войск, нашей безопасности и обороны, но я считаю лучшим увеличение вдвое оборонного бюджета нашей страны", — сказал глава правительства.

По его словам, этого можно достичь только при условии развитой экономики и ее роста.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина для защиты собственной территории нуждается в оборонных технологиях.